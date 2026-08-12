Българин на 21 години беше застрелян в Италия

Б ългарски гражданин на 21 години беше застрелян в Кутро, в южната италианска област Калабрия, след като отворил вратата на дома си на своя нападател.

Жертвата е Сергей К., който бил прострелян в гърдите от млад мъж, избягал веднага след нападението.

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Малко по-късно карабинерите задържали 28-годишен търговец от същия град в провинция Кротоне.

Сергей е живеел от дълго време в Кутро и е бил добре познат сред местните жители. Работел е като сервитьор.

Към момента разследващите не съобщават подробности за мотива. Според първоначалната информация обаче престъплението може да е свързано с лични или любовни отношения.

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Задържаният 28-годишен мъж е отказал да даде показания.

Разследването се води от карабинерите в Кротоне под ръководството на прокурора Матео Стачини.