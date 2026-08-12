Военен хеликоптер се разби в САЩ, има загинали

Д вама души загинаха при катастрофа на военен хеликоптер "Апачи" в Централен Тексас, съобщи представител на шерифската служба на окръг Бел, цитиран от Си Ен Ен.

Хеликоптерът, свързан с военната база Форт Худ, се е разбил в поле около 13:35 часа местно време в сряда. Двамата пилоти, които са били на борда, са загинали при инцидента.

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След катастрофата е избухнал голям пожар. На място са били изпратени екипи за овладяването му, като заради огъня са извършени и евакуации на живеещи в района.

Причините за катастрофата към момента не са ясни.