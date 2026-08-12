"Уникална" украинска атака остави без вода Новоросийск

У краинските въоръжени сили извършиха уникална нощна операция с противокорабни ракети, дронове и безекипажни катери срещу ключова база на руския военноморски флот на брега на Черно море, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от "Асошиейтед прес".

Украинските военни "осъществиха уникална операция срещу морската база в Новоросийск - последния голям бастион на руския флот в Черно море", обяви днес Зеленски.

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По думите му при атаката са поразени системи за противовъздушна отбрана и пристанищна инфраструктура в град Новоросийск, който се намира в руския Краснодарски край.

Кметът на Новоросийск Андрей Кравченко посочи днес, че водоснабдяването в руския град на брега на Черно море е било прекъснато от украинските удари, съобщава "Ройтерс".

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Кравченко поясни, че е обявена извънредна ситуация и че властите работят по оценката на щетите. В изявлението, публикувано в руското приложение Maкс, кметът добави, че при ударите са били повредени няколко образователни институции.