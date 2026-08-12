Вдигнаха медицински хеликоптер за пребито дете на 5 г. от Новачене

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П ребито момченце на 5 години е постъпило за лечение в тежко състояние в държавната болница „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана тази сутрин, то е стабилизирано и в следобедните часове е откарано с медицински хеликоптер за лечение в София, съобщи пред БТА директорът на болницата д-р Тони Тодоров.

На детето са били нанесени множество удари по тялото, които са довели до тежка телесна повреда с опасност за живота му, поясниха от Районна прокуратура – Ботевград.

Директорът на Областната дирекция (ОД) на МВР в Монтана комисар Мариан Божинов поясни, че побоят е нанесен в село Новачене, община Ботевград, от бащата на детето, който е на 24 години. По сигнал на полицията в Монтана той е задържан в Районното управление на МВР в Ботевград. По случая е образувано досъдебно производство по Наказателния кодекс за престъпление в условията на домашно насилие.

Дете и неговата баба пребити, с опасност за живота

Божинов обясни, че майката на детето е от село Баурене в община Криводол, което се намира в близост до Монтана. По първоначални данни след побоя майката е взела детето и го е докарала в болницата в Монтана, където лекарите веднага се обадили на полицията.

5-годишно дете е в болница след побой от пастрока си

Семейство, в което и майката е на 24 години, има четири деца, уточниха от полицейската дирекция в Монтана.

За престъплението, в което бащата е обвинен, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 15 години.