Правната комисия с извънредно заседание заради промените в НПК

На 20 май народните представители приеха на първо четене три законопроекта

22 май 2026, 06:47
В ременната комисия по правни въпроси ще заседава  извънредно в петък, 22 май. Очаква се депутатите от комисията да приемат процедура за изготвяне на общ законопроект на приетите на първо гласуване на 20.05.2026 г. промени в Наказателно-процесуалния кодекс.

Приеха промените в НПК на първо четене в комисия

На 20 май народните представители приеха на първо четене три законопроекта за промени в Наказателно-процесуалния кодекс. Два от законопроектите са внесени от Министерския съвет, а третият - от депутата от "Демократична България" Йордан Иванов.

Промените предвиждат по-голяма защита на гражданите по време на досъдебното производство и подобряване на механизма за разследване на главния прокурор. Промените в НПК засилват съдебния контрол и разширяват правата на обвиняемите.

Предвижда се въвеждането на задължителен съдебен контрол върху прекратяването и спирането на наказателни производства по дела за корупционни престъпления, извършени от лица, заемащи висши публични функции.

Предлага се контролът върху действията на прокурора да се осъществява от специално определен съдия от Наказателната колегия на Върховния касационен съд, избран на принципа на случайното разпределение от предварително утвърден списък.

Предвижда се и възможност за бърз съдебен контрол върху прокурорско задържане до 72 часа. 

