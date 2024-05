Арестуваха Ники Минаж заради наркотици

А мериканската рапърка Ники Минаж е ареставана на летище „Схипхол“ в Амстердам по подозрение за притежание на леки наркотици.

Певицата трябваше да изнесе концерт във Великобритания по-късно на 25 май. Тя публикува в социалните мрежи снимки, на които служители я разпитват.

Полицията потвърди пред АФП, че е задържала 41-годишна американка, но отказа да потвърди директно, че това е Минаж.

„Никога не потвърждаваме самоличността на задържано лице, но мога да каза, че сме арестували 41-годишна жена, заподозряна в опит за износ на наркотици за друга държава“, заяви Робърт Капел, говорител на военната полиция.

„Разпитът все още продължава“, добави Капел.

Now they said I have to go 5 mins away to make a statement about my security to the police precinct