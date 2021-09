Ники Минаж: Ако се ваксинирам, няма да е заради Met Gala

Р апърката Ники Минаж съобщи в профила си в социалната мрежа Twitter в понеделник, че няма да присъства на Met Gala 2021, защото събитието изисква от участниците да бъдат ваксинирани срещу COVID-19.

“Искат да си ваксиниран за Met Gala. Ако се ваксинирам, няма да е заради Met Gala.

Ще се ваксинирам тогава, когато направя достатъчно добро проучване.

Сега работя върху това. Междувременно любими мои, пазете се. Носете маска с две връзки, която обхваща лицето и главата“, написа изпълнителката.

They want you to get vaccinated for the Met. if I get vaccinated it won’t for the Met. It’ll be once I feel I’ve done enough research. I’m working on that now. In the meantime my loves, be safe. Wear the mask with 2 strings that grips your head & face. Not that loose one 🙏♥️ — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021

Минаж разкри също в понеделник, че вече е преболедувала COVID-19 и поставя под въпрос ефективността на ваксините, тъй като твърди, че колегата ѝ Дрейк ѝ е казал, че се е разболял, след като е бил ваксиниран.

След първоначалния си туит за Met Gala, Ники Минаж продължи да взаимодейства със своите последователи в допълнителни туитове за ваксината срещу коронавируса.

„Моят братовчед в Тринидад няма да се ваксинира, защото негов приятел се ваксинирал и станал импотентен. Тестисите му се подули.

Приятелят му трябвало да се жени след няколко седмици, сега момичето отменило сватбата. Така че просто се молете и се уверете вие се чувствате комфортно с вашето решение и не оставяйте да бъдете тормозени заради него“, написа тя.

My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021

В по-късен свой туит изпълнителката призна, че вероятно в един момент и на нея ще ѝ се наложи да се ваксинира, за да отиде на турне. „Много страни не позволяват на хората да работят без ваксината. На тях им препоръчвам да се ваксинират. Тя трябва да хранят семействата си. Сигурна съм, че аз също ще се ваксинирам, защото ще трябва да отида на турне“, пише рапърката.

I know babe. A lot of countries won’t let ppl work w/o the vaccine. I’d def recommend they get the vaccine. They have to feed their families. I’m sure I’ll b vaccinated as well cuz I have to go on tour, etc. https://t.co/7SK5Df0yBf — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021

Въпреки че ваксинираните също могат да се разболеят, ваксините срещу COVID-19 все още ефективно предотвратяват тежко заболяване,

хоспитализация и смърт от коронавирус, дори и при варианта Делта, който опустоши САЩ през последните месеци.

Данните от по-рано този месец за пореден път показаха, че неваксинираните хора са много по-склонни да се заразят, да бъдат хоспитализирани или да починат от COVID-19, отколкото напълно ваксинираните. Проучване на Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ показа, че неваксинираните хора са 11 пъти по-склонни да починат от COVID-19, отколкото хората, които са се ваксинирали.

Още преди време от Центровете за контрол и превенция на заболяванията отхвърлиха твърденията, че ваксините могат да доведат до импотентност сред мъжете или проблеми с плодовитостта при жените. Понастоящем няма доказателства, че ваксините водят до такива странични ефекти. Всъщност ранните изследвания показват, че COVID-19 може да причини импотентност и еректилна дисфункция.