Шофьор блъсна и уби бащата на Ники Минаж

Б ащата на рапърката Ники Минаж е починал, след като е бил блъснат от автомобил, чийто шофьор е избягал, съобщават Асошиейтед прес и Франс прес, позовавайки се на местната полиция, предаде БТА.

Rapper Nicki Minaj's father has died in a hit-and-run accident, police said. https://t.co/jhxBNNttBw