България

Апелативният съд гледа мярката на кмета на Варна Благомир Коцев

Той е зад решетките от два месеца

23 септември 2025, 09:18
Финални изводи на МВФ - ще скочат ли данъците?

Огнена стихия застрашава пеликани в

"Стена" срещу дронове: Какво представлява и как България и Европа ще се пазят от руската заплаха
ATV заседна на плажа на къмпинг „Смокиня” (ВИДЕО)

Язовир

Проблемът с топлопреносната мрежа в

На фона на водна криза: НС обсъжда нов закон за ВиК

Времето във вторник: Слънчево и топло, очакват ни между 27° и 32°

С офийският апелативен съд ще вземе окончателно решение за мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев. Той е обвинен за участие в престъпна група и за поискан подкуп.

Коцев е зад решетките от два месеца. Миналата седмица тричленен състав на Апелативния съд, начело със заместник-председателя му Александър Желязков, си направи отвод. Магистратите Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров посочиха като причина „тенденциозно, манипулативно насаждано в обществото невярно твърдение за съществуващи „зависимости“.

Беше избран нов съдебен състав, но единият от членовете му – бившият шеф на Апелативния спецсъд Георги Ушев също отказа да решава делото. Така мястото му в състава трябва да бъде попълнено от нов съдия.

Последни новини

Руски удари по жилищни сгради в Запорожие взеха нова жертва

Руски удари по жилищни сгради в Запорожие взеха нова жертва

Свят Преди 11 минути

"Руснаците удариха регионалния център с бомби през нощта", написа началникът на Запорожката областна военна администрация в Telegram

Тайфунът "Рагаса" парализира Хонконг: Затворени училища, 400 000 души евакуирани

Тайфунът "Рагаса" парализира Хонконг: Затворени училища, 400 000 души евакуирани

Свят Преди 36 минути

Очаква се да бъдат отменени над 500 полета

Палестинското знаме, държано по време на демонстрация в Рим

Кои страни признават и кои не Държавата Палестина

Свят Преди 1 час

Елементите на съществуване на една държава са територия, население и независимо правителство

Желязков: България счита Държавата Израел за ключов стратегически партньор

Желязков: България счита Държавата Израел за ключов стратегически партньор

България Преди 2 часа

"Отличните ни взаимоотношения биха могли да дадат силен тласък в секторите на търговията, иновациите, образованието и др.", отбеляза премиерът

.

Три вкусни храни, които могат да помогнат за понижаване на високото кръвно налягане

Любопитно Преди 2 часа

Диета, която поддържа здравословно кръвно налягане, не означава да се откажем от вкусна храна

Истинската история за един забравен героичен акт от Втората световна война

Истинската история за един забравен героичен акт от Втората световна война

Любопитно Преди 2 часа

На 1 октомври 1942 г. японски товарен лайнер „Лисабон Мару“ е използван за транспортиране на 1816 британски военнопленници до плен в Япония

Nvidia ще инвестира 100 млрд. долара и в OpenAI

Nvidia ще инвестира 100 млрд. долара и в OpenAI

Технологии Преди 3 часа

Парите ще се върнат в компанията чрез покупка на милиони процесори

Камелия стана майка за втори път

Камелия стана майка за втори път

Любопитно Преди 10 часа

Певицата роди момиченце

ЕК предлага прекратяване на вноса на руски горива

ЕК предлага прекратяване на вноса на руски горива

Свят Преди 10 часа

Когато има мир в Украйна, санкциите може да бъдат вдигнати

Джими Кимъл се връща в ефир

Джими Кимъл се връща в ефир

Свят Преди 10 часа

"Стигнахме до решението да върнем предаването във вторник", посочиха от "Дисни"

Франция призна Палестина

Франция призна Палестина

Свят Преди 10 часа

Това заяви френският президент на Общото събрание на ООН

С тържествена заря-проверка приключиха честванията за Деня на Независимостта

С тържествена заря-проверка приключиха честванията за Деня на Независимостта

България Преди 10 часа

Във Велико Търново през 1908 година Княжество България обявява, че вече не е васално на Османската империя

Израел прати подкрепления на всички фронтове

Израел прати подкрепления на всички фронтове

Свят Преди 11 часа

"Хамас" все още държи 48 заложници

Русия ще строи ядрени реактори в Иран

Русия ще строи ядрени реактори в Иран

Свят Преди 11 часа

Това съобщи директорът на Иранската организация за ядрена енергетика

Наводнения, свлачища и земетресения удариха Турция

Наводнения, свлачища и земетресения удариха Турция

Свят Преди 11 часа

По информация на местните власти мост, намиращ се в района на градчето Ардешен, се е срутил

Киселова: Нека да покажем, че помним завета на хан Кубрат

Киселова: Нека да покажем, че помним завета на хан Кубрат

България Преди 11 часа

Киселова: Нужно е да търсим и пазим това, което ни обединява, а не да се демонстрира това, което ни разделя

