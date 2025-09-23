България

Терзиев иска детайлно разследване за 15 г. назад в "Топлофикация София"

Хората заслужават истината, а виновните – отговорност, заяви столичният кмет

23 септември 2025, 10:07
Терзиев иска детайлно разследване за 15 г. назад в "Топлофикация София"
Източник: БТА

"Разчитам прокуратурата да направи детайлно разследване на управлението на "Топлофикация" през последните 15 години, защото хората на София заслужават истината, а виновните – отговорност". Това написа кметът Васил Терзиев във Facebook.

"Интересно кога санкционираният за корупция по Магнитски г-н Пеевски успя да "оправи държавата с главно Д", че вече започна да "оправя" и проблемите на "Топлофикация София", пише още столичният кмет.

Пеевски подаде сигнал в прокуратурата за ремонта на топлопреносната мрежа в столичния квартал "Дружба 2"

По-рано днес лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски заяви в позиция, че "кризата с парното в "Дружба 2” е поредният провал на кмета Терзиев". 

"Точно такива демагози са в основата на кризите – и в държавата, и в дружествата. Те винаги са "далеч от хората", но близо до ресурсите", написа Терзиев.

По негови думи "Топлофикация" е била в изключително тежко финансово и техническо състояние много преди той да стане кмет, както и че до днес дружеството се управлява от ГЕРБ, БСП и ИТН, а не от кмета и неговия екип.

"Натрупаните дългове и зависимостта от "Булгаргаз" са резултат от години безхаберие и умишлено бездействие", пише още кметът.

Мирчев: Задълженията на "Топлофикация" за над 2.6 млрд. лв. са натрупани по времето на Фандъкова

"Затова настоявам за концесия – за да не може повече фирмата да бъде доена от "обръчи от фирми" и сметката за чуждото забогатяване да се плаща от софиянци. А що се отнася до "съветите" на г-н Пеевски – по-добре да стои много далеч, написа Терзиев. Всички помним съдбата на Лафка, Булгартабак, КТБ и още куп предприятия, до които се докосна символът на разрухата "феноменът Пеевски", отбеляза столичният кмет. 

"Софиянци имат нужда от прозрачност, стабилност и модерна енергийна услуга – не от нови схеми и празни приказки", завършва Терзиев.

Протести блокираха "Цариградско шосе" в София

Вчера жители на столичния квартал "Дружба 2" протестираха срещу това да останат без парно и топла вода за три месеца като блокираха движението по бул. "Цариградско шосе". 

Кметът на София Васил Терзиев съобщи, че е създадена работна група заедно с общински съветници, която да подготви външен технически, финансов и бизнес одит на "Топлофикация София". Според кмета хиляди семейства в "Дружба-2" са изправени пред абсурд – да останат без парно и топла вода почти три месеца в разгара на зимата.

Последвайте ни
Грип, COVID или настинка: Кога е най-подходящият момент за поставяне на противогрипни ваксини

Грип, COVID или настинка: Кога е най-подходящият момент за поставяне на противогрипни ваксини

Краят на лятото в една чаша - удоволствие и здраве в няколко глътки!

Краят на лятото в една чаша - удоволствие и здраве в няколко глътки!

Язовир

Язовир "Копринка" разкри стар потопен мост, водата е критично ниска

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Дания - цена на жилищата, заплати и още нещо

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Дания - цена на жилищата, заплати и още нещо

Бизнесът връща пенсионери на работа

Бизнесът връща пенсионери на работа

pariteni.bg
Икономично BMW с 292 к.с.? Има, BMW 330e Touring (тест драйв)

Икономично BMW с 292 к.с.? Има, BMW 330e Touring (тест драйв)

carmarket.bg
Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия
Ексклузивно

Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия

Преди 3 часа
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Ексклузивно

Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Преди 2 часа
Сменяме по-лесно личния лекар
Ексклузивно

Сменяме по-лесно личния лекар

Преди 4 часа
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
Ексклузивно

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Преди 4 часа

Виц на деня

- Биете ли се в детската градина? - Да! - И кой пoбeждaвa? - Винаги леля Пепа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп твърди, че парацетамолът по време на бременност води до аутизъм - какво показват проучванията

Тръмп твърди, че парацетамолът по време на бременност води до аутизъм - какво показват проучванията

Свят Преди 6 минути

Съществуват редица добре известни проучвания, които предполагат връзка между прием на парацетамол по време на бременност и поява на аутизъм или други неврологични разстройства

<p>Борбата на Зеленски с критиците у дома</p>

Politico: Разочарованието в партията на Зеленски расте

Свят Преди 21 минути

Докато хватката се затяга, вече не само партийните съперници на украинския лидер се тревожат от пълзящата монополизация на властта

Huawei Watch GT 6 Pro улеснява грижите за здравето

Huawei Watch GT 6 Pro улеснява грижите за здравето

Технологии Преди 37 минути

Смарт часовникът вдига качеството, за да отговори на конкуренцията

Росен Желязков

Росен Желязков: Живеем в сложни времена, светът е изправен пред предизвикателства

България Преди 38 минути

Това заяви министър-председателят Росен Желязков на приема в Генералното ни консулство в Ню Йорк по повод 117 години от обявяването на независимостта на България

Индонезия и ЕС сключиха споразумение за свободна търговия

Индонезия и ЕС сключиха споразумение за свободна търговия

Свят Преди 39 минути

Това е третият договор, който Брюксел подписва с държави от Югоизточна Азия, след Сингапур и Виетнам

Незаконно сметище пламна и обгази част от Пловдив

Незаконно сметище пламна и обгази част от Пловдив

България Преди 51 минути

Горели са и различни пластмаси и бои

<p>Икономично BMW с 292 к.с.? Има, BMW 330e Touring (тест драйв)</p>

Икономично BMW с 292 к.с.? Има, BMW 330e Touring (тест драйв)

Технологии Преди 1 час

Нито за момент не поисках повече мощност, по-добра управляемост или по-голяма финес при висока скорост. Някой би го нарекъл съвършен универсален автомобил, за което помага и средният разход от 3,9 л/100 км след 220 км

Мирчев: Задълженията на "Топлофикация" за над 2.6 млрд. лв. са натрупани по времето на Фандъкова

Мирчев: Задълженията на "Топлофикация" за над 2.6 млрд. лв. са натрупани по времето на Фандъкова

България Преди 1 час

Пеевски отново играе ролята на „народен защитник“, заяви депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев

Остров в Балтийско море се готви за евентуална руска атака

Остров в Балтийско море се готви за евентуална руска атака

България Преди 1 час

Как се е променил животът на местните хора на Хиюмаа?

Тръмп официално обяви „Антифа“ за терористична организация

Тръмп официално обяви „Антифа“ за терористична организация

Свят Преди 1 час

Решението на Тръмп дойде след церемонията в памет на убития ултраконсервативен активист и протръмпист Чарли Кърк

Руски удари по жилищни сгради в Запорожие взеха нова жертва

Руски удари по жилищни сгради в Запорожие взеха нова жертва

Свят Преди 1 час

"Руснаците удариха регионалния център с бомби през нощта", написа началникът на Запорожката областна военна администрация в Telegram

Финални изводи на МВФ - ще скочат ли данъците?

Финални изводи на МВФ - ще скочат ли данъците?

България Преди 1 час

Международният валутен фонд ще представи днес финалните си изводи от наблюденията над стараната ни

Огнена стихия застрашава пеликани в "Калимок-Бръшлен"

Огнена стихия застрашава пеликани в "Калимок-Бръшлен"

България Преди 1 час

Щетите за уникалното биоразнообразие в района тепърва ще се оценяват

<p>Апелативният съд гледа мярката на кмета на Варна</p>

Апелативният съд гледа мярката на кмета на Варна Благомир Коцев

България Преди 1 час

Той е зад решетките от два месеца

Тайфунът "Рагаса" парализира Хонконг: Затворени училища, 400 000 души евакуирани

Тайфунът "Рагаса" парализира Хонконг: Затворени училища, 400 000 души евакуирани

Свят Преди 2 часа

Очаква се да бъдат отменени над 500 полета

"Стена" срещу дронове: Какво представлява и как България и Европа ще се пазят от руската заплаха

"Стена" срещу дронове: Какво представлява и как България и Европа ще се пазят от руската заплаха

България Преди 2 часа

Експерти разкриват какви са вариантите за новия противовъздушен щит на ЕС

Всичко от днес

От мрежата

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg

Видове вътрешни паразити при котките

dogsandcats.bg
1

Как есента пренарежда биологичния часовник

sinoptik.bg
1

Човешка небрежност заплашва колония пеликани

sinoptik.bg

Какво се случи с Уил Уийтън - актьорът от 90-те, в който бяхме влюбени

Edna.bg

Цецо от Big Brother е демисексуален, а ние харесахме това

Edna.bg

Матеус предизвика фурор с гаджето си в Париж (снимки)

Gong.bg

Обявяват новия национален селекционер

Gong.bg

Астрономическата есен настъпи, кога местим стрелките с час назад

Nova.bg

„Еврото – въпроси и отговори”: Какво трябва да знаем по време на периода, в който ще важат и двете валути

Nova.bg