Терзиев иска детайлно разследване за 15 г. назад в "Топлофикация София"

"Разчитам прокуратурата да направи детайлно разследване на управлението на "Топлофикация" през последните 15 години, защото хората на София заслужават истината, а виновните – отговорност". Това написа кметът Васил Терзиев във Facebook.

"Интересно кога санкционираният за корупция по Магнитски г-н Пеевски успя да "оправи държавата с главно Д", че вече започна да "оправя" и проблемите на "Топлофикация София", пише още столичният кмет.

По-рано днес лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски заяви в позиция, че "кризата с парното в "Дружба 2” е поредният провал на кмета Терзиев".

"Точно такива демагози са в основата на кризите – и в държавата, и в дружествата. Те винаги са "далеч от хората", но близо до ресурсите", написа Терзиев.

По негови думи "Топлофикация" е била в изключително тежко финансово и техническо състояние много преди той да стане кмет, както и че до днес дружеството се управлява от ГЕРБ, БСП и ИТН, а не от кмета и неговия екип.

"Натрупаните дългове и зависимостта от "Булгаргаз" са резултат от години безхаберие и умишлено бездействие", пише още кметът.

"Затова настоявам за концесия – за да не може повече фирмата да бъде доена от "обръчи от фирми" и сметката за чуждото забогатяване да се плаща от софиянци. А що се отнася до "съветите" на г-н Пеевски – по-добре да стои много далеч, написа Терзиев. Всички помним съдбата на Лафка, Булгартабак, КТБ и още куп предприятия, до които се докосна символът на разрухата "феноменът Пеевски", отбеляза столичният кмет.

"Софиянци имат нужда от прозрачност, стабилност и модерна енергийна услуга – не от нови схеми и празни приказки", завършва Терзиев.

Вчера жители на столичния квартал "Дружба 2" протестираха срещу това да останат без парно и топла вода за три месеца като блокираха движението по бул. "Цариградско шосе".

Кметът на София Васил Терзиев съобщи, че е създадена работна група заедно с общински съветници, която да подготви външен технически, финансов и бизнес одит на "Топлофикация София". Според кмета хиляди семейства в "Дружба-2" са изправени пред абсурд – да останат без парно и топла вода почти три месеца в разгара на зимата.