Тръмп твърди, че парацетамолът по време на бременност води до аутизъм - какво показват проучванията

Съществуват редица добре известни проучвания, които предполагат връзка между прием на парацетамол по време на бременност и поява на аутизъм или други неврологични разстройства

23 септември 2025, 11:04
Тръмп твърди, че парацетамолът по време на бременност води до аутизъм - какво показват проучванията
Източник: БТА/AP

Д оналд Тръмп заяви, че приемът на парацетамол по време на бременност е свързан с повишен риск от аутизъм – но какво показват научните доказателства?

Американците консумират над 40% от целия парацетамол в света, като харчат повече от 4 милиарда долара годишно за продукти, съдържащи ацетаминофен (както е известен в САЩ, или чрез водещата марка Tylenol). Същевременно процентът на диагностициран аутизъм в страната също нараства – от около едно на 150 деца през 2000 г. до приблизително едно на 30 днес, пише в свой анализ Sky News.

Съществуват редица добре известни проучвания, които предполагат връзка между прием на парацетамол по време на бременност и поява на аутизъм или други неврологични разстройства като ADHD.

Но означава ли това, че има пряка причинно-следствена връзка?

Не непременно. В тези проучвания авторите не успяват да докажат, че именно лекарството причинява аутизъм, а не други фактори. Такива могат да бъдат:

  • генетичната предразположеност (генетичните връзки с аутизма са добре установени);
  • начинът на живот и средата на майката;
  • или самата причина за приема на парацетамол – например вирусна инфекция – която би могла да бъде реалният фактор, а не лекарството.

Важно е да се подчертае: корелация не означава причинност.

Освен това по-доброто разбиране на аутизма доведе до разширяване на диагностичните критерии през последните две десетилетия, което обхваща повече хора. Така увеличението на диагнозите може да се дължи на по-точното разпознаване на състоянието, а не на нови рискови фактори. Съществуват и множество проучвания, според които парацетамолът изобщо не е свързан с аутизъм.

  • Шведското проучване с 2,5 милиона деца

Едно от най-мащабните изследвания по темата, проведено миналата година, обхваща 2,5 милиона деца в Швеция. Там употребата на парацетамол по време на бременност се вписва в медицинските досиета.

Изследователите откриват леко увеличение на риска, но когато сравняват деца от една и съща майка – при бременности с и без парацетамол – връзката изчезва.

„Което предоставя доста убедителни доказателства срещу схващането, че парацетамолът би причинил вреда“, коментира д-р Виктор Алквист от Каролинския институт в Стокхолм, ръководил проучването.

Истината за ваксините и аутизма: Популизъм срещу наука

  • Защо парацетамолът остава препоръчителен

Изследването показва не само липса на връзка с аутизма, но и че по-слаби като качество проучвания създават илюзия за закономерности, които всъщност не съществуват.

Затова здравните власти, включително във Великобритания, продължават да препоръчват парацетамол за бременни жени. Той се смята за най-безопасния избор, тъй като е доказано, че други болкоуспокояващи – дори ибупрофен – могат да нанесат реална вреда на майката или плода.

Разбира се, лекарите съветват медикаменти да се приемат само при необходимост, но пълното избягване на парацетамол може да донесе повече рискове.

„Докато сте бременна, неконтролираната треска или някои странични ефекти от болката, като високо кръвно налягане, са много по-опасни за бебето и майката, отколкото парацетамолът“, обяснява д-р Моник Бота от Университета в Дърам, която изследва пристрастията в проучванията за аутизъм.

Тя добавя, че подобни твърдения за връзка между аутизъм и парацетамол вероятно ще засегнат семейства с деца с аутизъм:
„Семействата често се борят с недостатъчни ресурси за грижи, и когато някой излезе и заяви, че е открил „причината“ за аутизма – особено ако това е погрешно – нищо няма да се промени за тях.“

  • Опасността от стигматизация на майките

Изследователите предупреждават, че поставянето на под въпрос безопасността на лекарство, широко използвано по време на бременност, може да създаде ненужна стигма за майките на деца с аутизъм.

„Виждали сме това многократно – още от 60-те години – вината се хвърля върху майката и родителите, когато детето е болно“, напомня д-р Алквист.

„С настоящата [американска] администрация отново виждаме посочване с пръст към майките, без реални доказателства, че това е вярно.“

  • Политически мотиви зад тезата на Тръмп

Ако парацетамолът не причинява аутизъм, защо администрацията на Тръмп повдига въпроса?

Отзвукът от скандали като този с талидомид през 60-те години превръща подобни теми в мощен инструмент за привличане на внимание – дори когато твърденията са безпочвени.

Белият дом на Тръмп често използва подобни истории, за да отвлече общественото внимание от реалните скандали около президента. Освен това темата е в синхрон с позициите на американския здравен министър Робърт Ф. Кенеди-младши, известен с кампаниите си срещу ваксините и убеждението, че „свръхмедикаментозната“ Америка вреди на децата.

Но науката не се интересува от лични вярвания – тя следва доказателствата. А засега най-качествените данни показват, че парацетамолът остава безопасен и препоръчителен по време на бременност.

