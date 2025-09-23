Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия

П роливните дъждове, засегнали Каталуния в Испания, някои райони на Франция и части на Италия, отнеха живота на най-малко трима души досега, обобщават "Франс прес", АНСА и BFMTV.

⛈️ Après avoir touché le sud-est de la France, les orages provoquent des inondations dans le nord de l'Italie ce lundi, ici à Milan. 🌊 (© Ezio Tilli) pic.twitter.com/GyHQ2ugjGK — Météo Express (@MeteoExpress) September 22, 2025

В Каталуния две тела бяха открити в придошлите води на река в Сант Куинто де Медиона близо до Барселона. Проливните дъждове там нарушиха сухопътния и въздушния трафик, десетки полети от и за летището в Барселона бяха анулирани или закъсняха заради силните дъждове. Временно беше преустановен и железопътният трафик по някои линии заради свлачища и повалени дървета.

В Италия властите издирват една жена, изчезнала в бурите близо до Алесандрия в областта Пиемонте. Пак там група от 15 къмпингуващи беше откъсната от света заради свлачище.

Проливните дъждове предизвикаха наводнения и свлачища и в съседната област Ломбардия. В района Нигуарда на Милано река Севезо излезе от коритото си. Свлачища имаше и в провинция Комо. Засегнати бяха и провинциите Монца, Варезе и Брианца.

В съседна Франция проливните дъждове предизвикаха наводнения и свлачища в департаментите Вар, Буш дю Рон и Воклюз. В департамента Кот Д’Армор в Бретан една жена загина на път за работа, когато придошлите води на река, я заклещиха във воден капан в района на град Гингам.

Медиите показаха кадри от наводнени райони в Марсилия, Касис и Тулон.