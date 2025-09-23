Свят

Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия

Във Франция жена загина на път за работа, когато придошлите води на река, я заклещиха във воден капан

23 септември 2025, 07:50
Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия
Източник: AP/БТА

П роливните дъждове, засегнали Каталуния в Испания,  някои райони на Франция и части на Италия, отнеха живота на най-малко трима души досега, обобщават "Франс прес", АНСА и BFMTV.

Хеликоптер евакуира 11 моряци от бедстващ кораб в Испания

В Каталуния две тела бяха открити в придошлите води на река в Сант Куинто де Медиона близо до Барселона. Проливните дъждове там нарушиха сухопътния и въздушния трафик, десетки полети от и за летището в Барселона бяха анулирани или закъсняха заради силните дъждове. Временно беше преустановен и железопътният трафик по някои линии заради свлачища и повалени дървета.

Наводнения, свлачища и земетресения удариха Турция

В Италия властите издирват една жена, изчезнала в бурите близо до Алесандрия в областта Пиемонте. Пак там група от 15 къмпингуващи беше откъсната от света заради свлачище.

Проливните дъждове предизвикаха наводнения и свлачища и в съседната област Ломбардия. В района Нигуарда на Милано река Севезо излезе от коритото си. Свлачища имаше и в провинция Комо. Засегнати бяха и провинциите Монца, Варезе и Брианца.

Бури опустошиха Северна Италия - щети в Ломбардия и Пиемонт

В съседна Франция проливните дъждове предизвикаха наводнения и свлачища в департаментите Вар, Буш дю Рон и Воклюз.  В департамента Кот Д’Армор в Бретан една жена загина на път за работа, когато придошлите води на река, я заклещиха във воден капан в района на град Гингам.

Медиите показаха кадри от наводнени райони в Марсилия, Касис и Тулон.

Източник: Габриела Големанска/БТА    
наводнения жертви испания италия франция
Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия

Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия

Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия
Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия

Преди 1 час
