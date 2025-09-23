Огнена стихия застрашава пеликани в "Калимок-Бръшлен"

"Стена" срещу дронове: Какво представлява и как България и Европа ще се пазят от руската заплаха

Как ще плащаме през януари 2026: Левове и евро заедно в обръщение

„Избирам България“: За 24 часа 420 българи са заявили, че искат да се върнат у нас

Б орбата с огъня в защитената местност „Калимок-Бръшлен“ продължава и тази сутрин, макар и при по-благоприятни условия. До полунощ горски, пожарникари, както и доброволци, са били на терен. След това високата влажност, както и близостта до река Дунав, са подпомогнали работата на хората. Огънят застрашава уникално биоразнообразие, включително една от най-големите колонии на къдроглави пеликани.

Пожар избухна между два квартала в Димитровград

Пожарът, който е обхванал периметър от 5-6 километра, гори предимно в тръстика и блата, което прави терена изключително труднодостъпен за техника. Основната цел на екипите е да не се допусне огънят да прехвърли дигата и да се разпространи към близката гора или населените места. Най-близкото село, Нова Черна, се намира на по-малко от 2 километра.

Според информация на NOVA , най-вероятната причина за пожара е небрежност. Огънят е тръгнал около 18 часа в неделя. Забелязали са го първо земеделски производители. Вероятно искра е предизвикала този пожар.

Продължава борбата с пожара край Тополовград

Щетите за уникалното биоразнообразие в района тепърва ще се оценяват. Защитената местност е дом на една от най-големите колонии на къдроглави пеликани, над 200 вида птици и множество защитени растителни видове.