България

Огнена стихия застрашава пеликани в "Калимок-Бръшлен"

Щетите за уникалното биоразнообразие в района тепърва ще се оценяват

23 септември 2025, 09:25
Б орбата с огъня в защитената местност „Калимок-Бръшлен“ продължава и тази сутрин, макар и при по-благоприятни условия. До полунощ горски, пожарникари, както и доброволци, са били на терен. След това високата влажност, както и близостта до река Дунав, са подпомогнали работата на хората. Огънят застрашава уникално биоразнообразие, включително една от най-големите колонии на къдроглави пеликани.

Пожарът, който е обхванал периметър от 5-6 километра, гори предимно в тръстика и блата, което прави терена изключително труднодостъпен за техника. Основната цел на екипите е да не се допусне огънят да прехвърли дигата и да се разпространи към близката гора или населените места. Най-близкото село, Нова Черна, се намира на по-малко от 2 километра.

Според информация на NOVA, най-вероятната причина за пожара е небрежност. Огънят е тръгнал около 18 часа в неделя. Забелязали са го първо земеделски производители. Вероятно искра е предизвикала този пожар. 

Щетите за уникалното биоразнообразие в района тепърва ще се оценяват. Защитената местност е дом на една от най-големите колонии на къдроглави пеликани, над 200 вида птици и множество защитени растителни видове. 

Източник: NOVA    
Пожар Калимок Бръшлен Защитена местност Биоразнообразие Къдроглави пеликани Река Дунав Тръстика и блата Пожарникари Небрежност Нова Черна
