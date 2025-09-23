Краят на лятото в една чаша - удоволствие и здраве в няколко глътки!

Ч есто щом чуем “коктейли”, решаваме, че става дума за “лигави, женски питиета”. Или за някой страхотен бар с още по-сладък барман.

Обичам да смесвам вкусове и не е задължително те да са алкохолни. Изкуството да преминем от един в друг сезон с наслада, винаги ме е изпълвало с възторг. Най-доброто от най-доброто за сезона, с идеята за качество, класа и заряд. А те идват с есенните листа по трамвайните линии, с тичането в последния момент на театър, разговорите с приятели в някое заведение след това, с аромата на по-плътен и тежък парфюм. И не на последно място - здравето на всички у дома.

Източник: iStock/Getty Images

Крем супа от тиква с джинджифил и малко кардамон. Почивни дни, които идват с любимата есенна палитра. Изпрани килими, топли одеяла по диваните, лампа за четене и книга, за която имам време.

И няколко идеи, как да преминем с лекота от състоянието на млад сърфист до това на ръждивочервен ирландски сетер, който гони листата в парка и се прави, че не чува.

Почти поетично и съвсем навреме, заради първите по-хладни утрини и вечери, предлагам да споделим с близките си няколко лесни рецепти.

Напитки, които стоплят душата, когато времето захладнее:

1. Топла лимонада с мед, розмарин и джинджифил

Вкусът на лятото, но с есенен дъх:

Съставки: сок от 1 лимон, 1 с.л. мед, 2 резенчета пресен джинджифил, клонче розмарин.

Как се прави: Заливате джинджифила и розмарина с гореща вода, оставяте за 5-7 минути (аз ги държа и за 15). Добавяте лимоновия сок и меда. Разбърквате и сервирате топло, без лед:)

Защо е добро? Комбинацията от цитрус и билки носи едновременно свежест и топлина. И е изключително полезно. Особено, ако искате да подсилите имунитета си преди зимата, без да пиете готови капсули с витамин Ц.

Източник: iStock/Getty Images

2. Домашно какао с лавандула и морска сол

Позната рецепта с неочакван обрат:

Съставки: натурално какао, мляко (може и ядково, вижте повече за тях в “Принцесата и граховото мляко”), щипка лавандула (изсушена), мед или кафява захар, щипка морска сол.

Как се прави: Загрявате млякото с лавандулата, прецеждате, добавяте какаото, меда/захарта и солта. Разбърквате добре.

Защо е добро? Лавандулата успокоява, а солта подчертава дълбочината на шоколадовия вкус. Класически пример за смесване на вкусове. Усещането за езика и небцето е интересно и приятно.

3. Топъл ябълков чай с канела и карамфил

Уханието на детство и печени ябълки:

Съставки: ябълков сок, пръчица канела, 2-3 карамфилчета, резен портокал.

Как се прави: Всичко се загрява на слаб огън, без да завира. Може да се добави и капка ром за вечерен вариант. Внимавайте с количеството ром - комбинацията от алкохол и горещ чай може да Ви приспи. Или…да се напиете бързо.

Защо е добро? Сгрява и най-замръзналите във време, в което все още не сме се адаптирали към по-ниските температури.

Източник: iStock/Getty Images

4. Чай от круши с ванилия и кардамон

Нежна, изискана напитка с мек вкус:

Съставки: резени круша, ванилова есенция (или пръчица), щипка кардамон.

Как се прави: Всичко се вари в гореща вода около 10 мин. Прецежда се и се сервира.

Защо е добро? Необичайна, но много хармонична комбинация. А ванилията винаги носи усещане за уют.

5. Матча с кокос и мента

Среща между свежестта на лятото и топлината на есента:

Съставки: матча на прах, топло кокосово мляко, прясна мента.

Как се прави: Матчата се разбива с малко топла вода, след това се добавя загрятото мляко и листа мента.

Защо е добро? Освежава ума, но отново носи усещане за уют. Матчата (от личен опит) събужда, ако в края на работния ден се чудите, как ще издържите до вечерта. Но за разлика от кафето не разтреперва, не превъзбужда и спокойно можете да заспите навреме.

6. Златно мляко (Golden Milk)

Идеално за вечер преди сън:

Съставки: куркума, джинджифил, канела, черен пипер, мляко, мед.

Как се прави: Загрявате млякото с всички подправки. Добавяте мед и отпивате бавно.

Защо е добро? Беше голям хит преди няколко години и все още е. Комбинация от имунна бомба + антистрес ритуал. Мек вкус, лежерно усещане.

Дисциплината в малките неща на практика е гръбнак за големите. Свещената независимост не е само състояние на духа или житейски избори. А и това да можеш да се довериш на тялото си. За да издържи на всичко, което му сервираме и в чисто емоционален план.

Занемаряваме лесно грижата към себе си, после се отчайваме, че нещо не върви, както ни се иска.

Няма значение дали сте пънкар по душа и ви трябва енергия за революции от всякакъв тип. Или копнеете за мекота, спокойствие и повече джаз.

За всичко е нужна енергия и последователност!

Както и здрав гръбнак - в буквалния и в преносния смисъл. За последното благодаря на кинезитерапевта ми - оказа се, че е адски приятно да те набодат с игли и да ти пуснат малко ток. Чаровните женски извивки (S в изобразителното изкуство) понякога се оказват просто прецакани прешлени.

За автора:

Източник: Личен архив

Милена Златкова, добре познатият глас от ефира на „Тройка на разсъмване“ по радио Витоша, стартира своята авторска рубрика „Малките неща“ на сайта Vesti.bg.

С над 25 години опит зад микрофона, тя остава близо до слушателите с човешките истории, личната позиция и отдадеността към редица социални каузи и инициативи.

Автентичният подход и чувствителност към важните детайли намират своето продължение в онлайн пространството.

„Малките неща“ поставя фокус върху човешките моменти, които често остават на заден план, но оформят начина, по който живеем. Това ще бъде мястото, където читателите ще намерят всичко, което съпътства ежедневието ни, от въпросите и колебанията до малките радости, от онова, което ни вълнува като потребители, до онова което остава с нас като хора.

Лирична и саркастична, но винаги искрена и провокативна, четете рубриката „Малките неща“ на Vesti.bg!