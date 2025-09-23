БезГранично

23 септември 2025, 09:05
БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Дания - цена на жилищата, заплати и още нещо
Е дна от най-коментираните теми в България, е че все повече наши сънародници напускат държавата - някои още от студентските си години. Редовно се цитира статистика, че близо 500 000 българи живеят в чужбина, но е напълно възможно реалните цифри да са значително по-големи.

Дания е сравнително малка страна, известна с красивите шарени къщички, вятърните мелници и колелата - задължителни елементи от постовете на всеки модерен емигрант там. 

Европейците избират да емигрират в Дания главно поради високото качество на живот, което включва добър баланс между професионалния и личния живот, силно чувство за общност и като цяло щастливо население. Страната редовно се класира като втората най-щастлива страна в света, след Финландия.

 Дания е известна с "хиге" начина на живот, като набляга на уюта и се наслаждава на простите удоволствия в живота.

Близо 13 800 българи живеят в държавата, според националната статистика на Дания, което е с приблизителния брой на населението в град Трявна.

Има различни причини защо някой би избрал да напусне родната си страна - може би е по-висок стандарт на живот, професионално развитие или дори срещането на любов зад границата. Но каквато и да е тази причина, преместването в друга държава винаги носи предизвикателства и може да бъде както вълнуващо, така и стресиращо.

Затова е важно преди да заживеете в чужбина, да се подготвите за тази голяма стъпка към новия ви живот. 

В това ръководство са събрани основни данни за административните и правни регулации, с които всеки, който се заселва в чужбина, трябва да се съобрази.

От регистрацията за пребиваване и работа, през банкирането и разходите за живот в Дания, до транспортирането на домашен любимец – всичко необходимо, за да започнете нов живот в една от най-щастливите страни в света. 

Как да станете гражданин на Дания

Като гражданин на ЕС, имате право да пребивавате в Дания до 90 дни без виза, при наличие на валидна лична карта или паспорт. За по-дълъг престой или за получаване на датско гражданство трябва да следвате определени стъпки и да отговаряте на специфични изисквания, установени от датските власти.

Дания, подобно на много други европейски държави, прилага принципа „ius sanguinis“ – гражданството се определя или придобива по националността на майката или бащата. Този принцип се признава и в други страни като Германия и Австрия. Дания обаче не прилага изцяло принципа „ius soli“, при който гражданството се придобива автоматично чрез раждане на територията на държавата. Такива страни са Съединените щати, държавите от Южна Америка, Канада и Австралия.

В Дания гражданството може да се придобие по няколко основни начина, като всеки от тях отчита различните обстоятелства на чуждите граждани. Информацията по-долу е базирана на актуални данни от официални източници, включително уебсайта на датското Министерство на имиграцията и интеграцията (Udlændinge- og Integrationsministeriet) и други достоверни ресурси.

Начини за придобиване на датско гражданство

1. По рождение (ius sanguinis)  
   Ако поне един от родителите е датски гражданин, детето автоматично придобива датско гражданство при раждане, независимо къде е родено. Ако родителите не са женени, но майката е датски гражданин, детето също получава гражданство. Ако само бащата е датски гражданин и родителите не са женени, гражданството може да се предаде при определени условия.  
   Източник: [Udlændinge- og Integrationsministeriet](https://uim.dk/)

2. Натурализация  
   Чуждите граждани могат да кандидатстват за датско гражданство чрез натурализация, ако отговарят на следните основни изисквания:  
   - Продължителност на престоя: Трябва да сте живели в Дания законно поне 9 години (8 години, ако сте бежанец или лице без гражданство). В някои случаи, като например за граждани на скандинавски страни (Швеция, Норвегия, Финландия, Исландия), периодът е намален до 2 години.  
   - Разрешение за постоянно пребиваване: Трябва да притежавате постоянно пребиваване (permanent opholdstilladelse) преди кандидатстване.  
   - Интеграция: Кандидатите трябва да демонстрират интеграция в датското общество, включително владеене на датски език (обикновено се изисква сертификат за ниво Prøve i Dansk 3 или еквивалент), познания за датската култура, история и общество (изпит за гражданство – Indfødsretsprøven), както и да нямат криминални присъди.  
   - Финансова независимост: Трябва да докажете, че не сте получавали социални помощи (kontanthjælp) през последните 4 години преди кандидатстването, с изключение на определени случаи.  
   Източник: [Ny i Danmark – Official Portal for Foreigners](https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Citizenship)

3. По брак  
   Ако сте женени или в регистрирано партньорство с датски гражданин, можете да кандидатствате за гражданство след по-кратък период на престой – обикновено 6-8 години в Дания, в зависимост от продължителността на брака/партньорството. Трябва да отговаряте на изискванията за език, интеграция и финансова независимост, както при обикновената натурализация.  
   Източник: [Ny i Danmark](https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Citizenship/Danish-citizenship-by-naturalisation)

4. Възстановяване на гражданство  
   Лица, които са загубили датското си гражданство (например поради придобиване на друго гражданство в миналото, когато Дания не позволяваше двойно гражданство), могат да кандидатстват за възстановяване. От 2015 г. Дания позволява двойно гражданство, което улеснява този процес.  
   Източник: [Udlændinge- og Integrationsministeriet](https://uim.dk/)

Права и задължения при придобиване на датско гражданство  
Лицата, които придобиват датско гражданство, получават определени права, като правото да гласуват и да бъдат избирани на национални и местни избори, както и достъп до пълния спектър от социални услуги. За разлика от някои страни, в Дания няма задължителна военна служба, така че това не е задължение за новите граждани.

Процедура по кандидатстване  
Можете да подадете заявление за натурализация чрез датските имиграционни власти или онлайн през официалния портал [Ny i Danmark](https://www.nyidanmark.dk/). Процесът обикновено включва:  
- Попълване на формуляр за кандидатстване.  
- Представяне на документи, удостоверяващи престоя, езиковите умения, интеграцията и финансовата независимост.  
- Плащане на такса (около 4000 DKK, около 540 EUR, към 2023 г.).  
- След подаване на заявлението, то се разглежда от датския парламент (Folketinget), тъй като натурализацията в Дания се одобрява чрез законодателен акт. Този процес може да отнеме няколко месеца.

Препоръчително е да се консултирате със специалист по имиграционно право или с местните власти, за да получите актуална информация и помощ при подготовката на документите. Можете също да се свържете с общините (kommuner) за допълнителна информация относно интеграционните изисквания и курсове по датски език.

Допълнителна информация  
- Дания е известна със строгите си изисквания за натурализация, особено по отношение на езиковите умения и интеграцията. Затова е важно да се подготвите добре за изпитите по език и гражданство.  
- Ако имате деца под 18 години, те могат да бъдат включени в заявлението за натурализация, ако живеят с вас в Дания.  
- Двойното гражданство е разрешено, така че не е необходимо да се отказвате от предишното си гражданство, за да станете датски гражданин.

За най-актуална информация и специфични случаи, посетете официалния уебсайт [Ny i Danmark](https://www.nyidanmark.dk/) или се свържете с датските имиграционни власти.

Работа и социални осигуровки в Дания

Ако работите като служител в датска фирма, вашият работодател е длъжен да ви регистрира в системата за социално осигуряване и да удържа социални, здравни и пенсионни вноски от заплатата ви. Тези вноски се управляват чрез датската система за социално осигуряване (Udbetaling Danmark) и данъчните власти (SKAT). Ако сте самостоятелно заето лице, вие носите отговорност за собствената си регистрация и за плащането на данъци и осигуровки към датските институции.

За съдействие и информация можете да се обърнете към Посолството на България в Копенхаген. Допълнителна информация и подкрепа може да се намери и на официалните уебсайтове на датските власти, като SKAT и Udbetaling Danmark.

Осигурителни вноски за самостоятелно заети лица в Дания включват:  

Социално осигуряване: В Дания социалното осигуряване се финансира основно чрез данъци, а не чрез отделни вноски, както в много други страни. Все пак самостоятелно заетите лица трябва да плащат вноски за пенсионни схеми, като например ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension), което е задължително. Годишната вноска за ATP е около 3,408 DKK за пълен работен ден.  

Здравно осигуряване: Здравната система в Дания също се финансира чрез данъци, така че няма отделна здравна вноска. След като се регистрирате в системата за социално осигуряване и получите CPR номер (личен регистрационен номер), имате достъп до безплатни здравни услуги. Допълнително здравно застраховане е по избор, но може да покрива услуги, които не са включени в обществената система, като зъболекарски грижи.  

Данъци върху доходите: Самостоятелно заетите лица трябва да декларират доходите си и да плащат данъци чрез системата на SKAT. Данъците се изчисляват на база реалния или прогнозен годишен доход. В Дания данъчната система е прогресивна, с различни ставки в зависимост от дохода (от около 37% до 52% за по-високи доходи към 2023 г.). Освен това може да се наложи плащане на AM-bidrag (вноска за пазара на труда), която е около 8% от брутния доход.  

Плащания: Данъците и вноските обикновено се плащат месечно или тримесечно чрез предварителни плащания (forskudsskat), които се коригират след подаване на годишна данъчна декларация.  

Банкиране и финанси в Дания

За откриване на банкова сметка в Дания обикновено се изисква:  

Доказателство за адрес: Например договор за наем или потвърждение за регистрация от местната община (kommune).  

Валиден паспорт или лична карта: За граждани на ЕС е достатъчна лична карта.  

CPR номер (Civil Registration Number): Това е личният идентификационен номер, който се получава след регистрация в датската система за социално осигуряване. Той е необходим за почти всички административни и финансови услуги в Дания, включително откриване на банкова сметка.  

В някои случаи банката може да поиска допълнителни документи, като доказателство за доход или регистрация като самостоятелно заето лице (например CVR номер от Централния бизнес регистър, ако имате фирма).  

Регистрация на адрес в Дания  

Регистрацията на адрес в Дания е задължителна и се извършва чрез местната община (kommune) в рамките на 5 дни след преместването ви в страната. Тази регистрация е необходима за получаване на CPR номер, който ви дава достъп до обществени услуги, включително здравна застраховка, банкови услуги и социални помощи.  

Процедурата е сравнително бърза и може да се извърши лично в общината или онлайн чрез портала Borger.dk. При регистрацията ще получите жълта здравна карта (sundhedskort), която удостоверява достъпа ви до здравната система.  

Колко струва животът в Дания

Гражданите в Дания имат добър стандарт на живот, но  той идва със съответните разходи. Високите разходи обаче се компенсират от отличен стандарт на живот.

Средната месечна брутна заплата в Дания е около 48 572 DKK (6 507 евро), което е приблизително 582 864 DKK годишно (около 78 000 EUR годишно). Средната нетна заплата в България от началото на 2024 г. е около 2 198 лв.

За сравнение, разходите за живот в Копенхаген са следните спрямо София, според данни на статистическата агенция Numbeo:  

  • Живот без наем – с 47.7% по-високи  
  • Живот с наем – с 52% по-високи  
  • Наеми – с 62% по-високи  
  • Ресторанти – с 56% по-високи  
  • Хранителни стоки – с 42.9% по-високи  
  • Местната покупателна способност – с 25.7% по-висока  

За да поддържате същия стандарт на живот в Копенхаген, който бихте имали с около 6 300 лв. в София (ако наемате жилище), ще са ви нужни около 13 400 лв (или около 50 000 DKK).

А къде е най-скъпо

Това че датчаните да са щастливи, не означава, че градовете им са евтини - в статистика на Humasofglobe, Копенхаген е осмият най-скъп град от общо 20 по света. Средните месечни разходи за живот са около €2751.

Орхус е вторият най-скъп град в Дания с месечни разходи за живот от приблизително €2285.

Оденсе е третият най-скъп град за живеене в Дания с месечни разходи около €2110.

Паспорт за домашни любимци

С няколко дребни изключения, вашият домашен любимец може да пътува с вас до друга държава от ЕС ако има поставен микрочип, ваксинация против бяс, валиден европейски паспорт за домашни любимци и ветеринарен здравен сертификат на ЕС.

Ветеринарният сертификат на ЕС съдържа конкретна информация за вашия домашен любимец, като самоличност, здраве, ваксини против бяс, и т.н. Документът се издава от ветеринар не повече от 10 дни преди датата на пристигане в държавата и е валиден за срок от 4 месеца, или до изтичането на валидността на ваксината против бяс.

Освен това трябва да попълните и прикрепите към ветеринарния сертификат на вашето животно писмена декларация, в която се посочва, че не местите малкия член на семейството с цел да го продадете.

На добър час и до нови срещи!

БезГранично Емиграция българи Живот в Дания Датско гражданство Натурализация Социални осигуровки Банкиране Дания Разходи за живот CPR номер Хюге начин на живот Работа в Дания
