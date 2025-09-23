България

Язовир "Копринка" разкри стар потопен мост, водата е критично ниска

Водоемът, който е почти пресъхнал, е паднал до едва 5% от полезния си обем, което повдига сериозни въпроси за управлението на водните ресурси

23 септември 2025, 08:37
Апелативният съд гледа мярката на кмета на Варна Благомир Коцев

Апелативният съд гледа мярката на кмета на Варна Благомир Коцев

"Стена" срещу дронове: Какво представлява и как България и Европа ще се пазят от руската заплаха
ATV заседна на плажа на къмпинг „Смокиня” (ВИДЕО)

ATV заседна на плажа на къмпинг „Смокиня” (ВИДЕО)
Проблемът с топлопреносната мрежа в

Проблемът с топлопреносната мрежа в "Дружба 2": "Топлофикация София" на изслушване в СО
На фона на водна криза: НС обсъжда нов закон за ВиК

На фона на водна криза: НС обсъжда нов закон за ВиК
Времето във вторник: Слънчево и топло, очакват ни между 27° и 32°

Времето във вторник: Слънчево и топло, очакват ни между 27° и 32°
С тържествена заря-проверка приключиха честванията за Деня на Независимостта

С тържествена заря-проверка приключиха честванията за Деня на Независимостта
Киселова: Нека да покажем, че помним завета на хан Кубрат

Киселова: Нека да покажем, че помним завета на хан Кубрат

К ритично ниското ниво на язовир „Копринка“ разкри гледка, непозната за поколения наред – от водите му изплува стар потопен мост, известен сред местните като „Шейтана“, предава NOVA.

Водоемът, който е почти пресъхнал, е паднал до едва 5% от полезния си обем, което повдига сериозни въпроси за управлението на водните ресурси и бъдещето на водоснабдяването в региона. Притокът на вода е почти символичен – едва 0,2 кубични метра в секунда.

С отдръпването на водата се разкри стар мост, който според местните е бил част от селски път преди изграждането на язовира преди повече от 50 години. Кольо Радуков, водолаз и легенда за региона, който помни моста от дете, коментира ситуацията в ефира на "Здравей, България". 

„През последните няколко години са почти трагични. Водата никога не е падала на това ниво, както е сега, особено тая година. Според мен това е неправилно ръководство, неправилно използване, експлоатиране на тая природна даденост. Мисля, че много институции отговарят, обаче никой не носи отговорност“.

Проблемът е особено сериозен, тъй като язовир „Копринка“ е жизненоважен за целия регион. Той се използва за напояване, промишлено водоснабдяване и производство на електричество. Освен това, той е ключов за пълненето на друг важен водоем – язовир „Жребчево“.

„От тука водата не влиза в Тунджа, за да отиде да напълни язовир „Жребчево“, а оттам според мен и Казанлък и Стара Загора ще останат без питейна вода“, алармира Радуков.

Ниските нива на водата са принудили ВиК дружествата в региона да търсят нови източници на питейна вода. Липсата на валежи не е единствената причина за кризата. Основният проблем, според местните, е неправилното управление на водните ресурси, което застрашава бъдещето на цели градове.

Язовир Копринка Критично ниво на водата Потопен мост Водна криза Управление на водни ресурси Водоснабдяване Язовир Жребчево
Последвайте ни

По темата

"Стена" срещу дронове: Какво представлява и как България и Европа ще се пазят от руската заплаха

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Дания - цена на жилищата, заплати и още нещо

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Дания - цена на жилищата, заплати и още нещо

Язовир

Язовир "Копринка" разкри стар потопен мост, водата е критично ниска

Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия

Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия

Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете

Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете

pariteni.bg
Внимавайте с Google Maps, може да показва грешни скорости

Внимавайте с Google Maps, може да показва грешни скорости

carmarket.bg
Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия
Ексклузивно

Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия

Преди 1 час
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Ексклузивно

Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Преди 1 час
Сменяме по-лесно личния лекар
Ексклузивно

Сменяме по-лесно личния лекар

Преди 3 часа
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
Ексклузивно

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Преди 2 часа

Виц на деня

- Биете ли се в детската градина? - Да! - И кой пoбeждaвa? - Винаги леля Пепа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тайфунът "Рагаса" парализира Хонконг: Затворени училища, 400 000 души евакуирани

Тайфунът "Рагаса" парализира Хонконг: Затворени училища, 400 000 души евакуирани

Свят Преди 36 минути

Очаква се да бъдат отменени над 500 полета

Бензинът в Русия поскъпва и не достига. Какво се случва?

Бензинът в Русия поскъпва и не достига. Какво се случва?

Свят Преди 59 минути

Бензинът в Русия поскъпва, властите наложиха пълна забрана за износ, а доставките на гориво в някои региони са прекъснати

Желязков: България счита Държавата Израел за ключов стратегически партньор

Желязков: България счита Държавата Израел за ключов стратегически партньор

България Преди 2 часа

"Отличните ни взаимоотношения биха могли да дадат силен тласък в секторите на търговията, иновациите, образованието и др.", отбеляза премиерът

.

Три вкусни храни, които могат да помогнат за понижаване на високото кръвно налягане

Любопитно Преди 2 часа

Диета, която поддържа здравословно кръвно налягане, не означава да се откажем от вкусна храна

Истинската история за един забравен героичен акт от Втората световна война

Истинската история за един забравен героичен акт от Втората световна война

Любопитно Преди 2 часа

На 1 октомври 1942 г. японски товарен лайнер „Лисабон Мару“ е използван за транспортиране на 1816 британски военнопленници до плен в Япония

Nvidia ще инвестира 100 млрд. долара и в OpenAI

Nvidia ще инвестира 100 млрд. долара и в OpenAI

Технологии Преди 3 часа

Парите ще се върнат в компанията чрез покупка на милиони процесори

Камелия стана майка за втори път

Камелия стана майка за втори път

Любопитно Преди 10 часа

Певицата роди момиченце

ЕК предлага прекратяване на вноса на руски горива

ЕК предлага прекратяване на вноса на руски горива

Свят Преди 10 часа

Когато има мир в Украйна, санкциите може да бъдат вдигнати

Джими Кимъл се връща в ефир

Джими Кимъл се връща в ефир

Свят Преди 10 часа

"Стигнахме до решението да върнем предаването във вторник", посочиха от "Дисни"

Франция призна Палестина

Франция призна Палестина

Свят Преди 10 часа

Това заяви френският президент на Общото събрание на ООН

Израел прати подкрепления на всички фронтове

Израел прати подкрепления на всички фронтове

Свят Преди 11 часа

"Хамас" все още държи 48 заложници

Русия ще строи ядрени реактори в Иран

Русия ще строи ядрени реактори в Иран

Свят Преди 11 часа

Това съобщи директорът на Иранската организация за ядрена енергетика

Наводнения, свлачища и земетресения удариха Турция

Наводнения, свлачища и земетресения удариха Турция

Свят Преди 11 часа

По информация на местните власти мост, намиращ се в района на градчето Ардешен, се е срутил

Американката, обвинила Байдън в сексуален тормоз, получи руско гражданство

Американката, обвинила Байдън в сексуален тормоз, получи руско гражданство

Свят Преди 12 часа

В началото на 2020 г. Рийд заяви, че Байдън, който тогава се кандидатираше за президентските избори, я е нападнал сексуално

САЩ в ООН: Ще защитим всеки сантиметър от НАТО

САЩ в ООН: Ще защитим всеки сантиметър от НАТО

Свят Преди 13 часа

Западните държави предупредиха, че Русия „играе с огъня“

Великобритания в ООН: Русия рискува конфронтация с НАТО

Великобритания в ООН: Русия рискува конфронтация с НАТО

Свят Преди 14 часа

Премиерът подчерта значението на стратегическите отношения с Юта

Всичко от днес

От мрежата

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg

Видове вътрешни паразити при котките

dogsandcats.bg
1

Как есента пренарежда биологичния часовник

sinoptik.bg
1

Човешка небрежност заплашва колония пеликани

sinoptik.bg

Вижте сладката внучка на Христо Гърбов (СНИМКА)

Edna.bg

Дневен хороскоп за 23 септември, вторник

Edna.bg

Вальо Илиев отказа да търси оправдания: За мен е чест да съм в ЦСКА

Gong.bg

В Бенин притеснени за Вердон

Gong.bg

„Еврото – въпроси и отговори”: Какво трябва да знаем по време на периода, в който ще важат и двете валути

Nova.bg

Астрономическата есен настъпи, кога местим стрелките с час назад

Nova.bg