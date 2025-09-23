Финални изводи на МВФ - ще скочат ли данъците?

О чаква се Международният валутен фонд да представи днес финалните си изводи от наблюденията над стараната ни дали ще скочат данъците и осигуровките, предаде NOVA.
В петък Фондът направи извод, че България трябва да премине към прогресивна данъчна система, премахване на максималния осигурителен доход, увеличаване на вноската за пенсионно осигуряване и овладяване на разходите за възнаграждения в публичния сектор.
България трябва да води политика по затягане на фиска, препоръчаха още от Международния валутен фонд.