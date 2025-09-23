Руски удари по жилищни сгради в Запорожие взеха нова жертва

Р уският обстрел по украинския град Запорожие взе жертва и тази нощ, предаде "Укринформ", като се позова на управителя на Запорожка област.

Масирана руска атака взе жертви в Запорожие, има и ранени

Човекът е загинал при въздушно бомбено нападение срещу южния град, като са поразени частни домове и промишлена инфраструктура, пояснява агенцията.

"Руснаците удариха регионалния център с бомби през нощта. Те поразиха частни домове и промишлена инфраструктура", написа началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в приложението Telegram.

Спасителите са извадили тялото на загиналия мъж изпод развалини, допълва "Укринформ".

Meждувременно руски официални представители съобщиха, че руската противовъздушна отбрана е свалила 21 украински дрона, насочени към Москва, както и десетки други дронове над контролирания от Русия Крим и други части на страната, предаде "Ройтерс".

Кметът на Москва Сергей Собянин в публикации в Telegram съобщи, че 21 дрона са били унищожени по пътя им към руската столица в рамките на около шест часа.

Руското министерство на отбраната съобщи, че части на противовъздушната отбрана са унищожили 81 украински дрона, предимно над централните и южните региони на страната в рамките на осем часа, приключили в полунощ.

Михаил Развожаев, губернатор на Севастопол в Крим, където е базиран руският Черноморски флот, заяви, че противовъздушната отбрана е унищожила най-малко 6 дрона в близост до пристанището. Падащите отломки са предизвикали пожар, но той е бил изгасен.

Губернаторът на Тулска област, в Централна Русия, Дмитрий Миляев, заяви, че 3 дрона са били свалени, без да причинят щети или жертви.