Сменяме по-лесно личния лекар

23 септември 2025, 06:36
Сменяме по-лесно личния лекар
Д а се облекчи процедурата по смяна на личния лекар, като това да става чрез приложението е-Здраве обсъжда Министерство на здравеопазването и Националния системен оператор. Това става ясно от отговор на здравния министър Силви Кирилов на депутатски въпрос, съобщи pariteni.bg.

Регистрационната форма за избор на личен лекар ще претърпи техническа преработка, като се намали изискваната от пациента информация, нужната допълнителна такава ще се извлича автоматично, допълва министърът.

Предвижда се пациентите да получават съобщение по пощата или телефона, както и в е-Здраве при смърт, пенсиониране или прекратяване на договора на личния им лекар със Здравната каса. Това обаче ще стане, след като бъде осъществена връзка на системата с ГРАО и НЗОК. Ще бъде включено към следващото надграждане на Националната здравноинформационна система и е-Здраве, посочва Кирилов.

Относно възможността да сменяме личния си лекар по всяко време на годината, а не  два пъти – от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември, министърът уточнява, че тези два периода са само за случаите на промяна на избора, продиктувани от волята на здравноосигуреното лице, а не от независещи от него причини.

Извън тези два периода са изброени всички други хипотези, при които може да смени личният лекар, като смърт, прекратяване на практиката, пребиваване в друго населено място, промяна на настоящия адрес. Тези, които избират личен лекар за пръв път в това число за новородени, също не са ограничени във времето, допълва Кирилов.

Пациентът попълва регистрационна форма и я представя на съответното лечебно заведение за първична медицинска помощ. Личният лекар е длъжен да оказва медицинска помощ на пациента от датата, на която е осъществен изборът, като той се включва в пациентската листа на лекаря. За целта е нужно пациентът да бъде въведен както в софтуера на лекаря, така и в информационната система на НЗОК, и след проверка това да бъда потвърдено от РЗОК.

Затова според здравно министерство промяна на периодите, в който имаме право да сменим личния си лекар, трябва да бъде детайлно анализирано, за да не се нарушат правата на пациентите.  

Източник: pariteni.bg    
Смяна на личен лекар еЗдраве Министерство на здравеопазването НЗОК Облекчаване на процедура Пациентски права Здравен министър Регистрационна форма Здравноосигурено лице Национална здравноинформационна система
