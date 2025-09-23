Свят

Турция: Как шест млади певици разгневиха правителството

Турските жени, които не се вписват в консервативните представи на властта, са заплашени от съдебно преследване

23 септември 2025, 11:23
Турция: Как шест млади певици разгневиха правителството
Източник: iStock

Т урските жени, които не се вписват в консервативните представи на властта, са заплашени от съдебно преследване: атаката срещу женската група "Манифест" е сигнал към туркините, които отказват да се огънат, съобщи Deutsche Welle.

Много харесваната в Турция женска вокална група „Манифест“ бе сформирана след кастинг през февруари и междувременно успя да завладее сърцата на младежите – с простичките си текстове и ефектните танци. Издаденият през юли дебютен албум на групата бе популяризиран с успешно турне, завършило с концерт в Истанбул.

Но този концерт наистина ще се окаже последен – тъй като стана повод прокуратурата да започне разследване срещу младите изпълнителки заради „непристойни и неморални действия“ и „ексхибиционизъм“. Тяхното шоу „накърнявало и обиждало чувствата на нравственост и моралните представи на обществото“. Освен това оказвало лошо влияние върху децата и младежите.

Атаките срещу жените в изкуството са целенасочени

В кампанията срещу „Манифест“ незабавно се включи и главният съветник на президента Ердоган – Октай Сарал. Той нарече членките на групата „неморални, безсрамни, подобни на демони същества“ и поиска правни стъпки, за да бъдат възпрени от „следващи сходни ексхибиционистични действия“.

След разпита групата подчерта в декларация, че поема отговорността си за шоуто, но отрече каквито и да било намерения да уязвява когото и да било. Засега момичетата ще трябва да се откажат от мечтата си да представят Турция по света.

Случаят с „Манифест“ не е изолиран – напоследък все повече представителки на сферата на изкуството попадат на вниманието на турското правосъдие. Поппевицата Сезен Аксу стана обект на атаки заради една своя стара песен, чийто текст накърнявал религиозните чувства. Друга известна музикантка – Гюлзен – пък бе арестувана заради разказан от сцената виц за религиозните училища. В ареста под различни предлози са и други представителки на сферата на изкуството – например защото участвали в опита за военен преврат или пък подкрепяли проституцията и подстрекавали към престъпления.

Една повтаряща се схема и ролята на Дианет

Феноменът не е нов. От излизането на Турция от Истанбулската конвенция през 2021 година насам натискът спрямо жените расте неимоверно. Първо преследванията бяха насочени срещу политици жени, учени и активистки, последваха журналистките и адвокатките, а в последните години репресиите все повече удрят изкуството.

Подходът често е един и същ: първо близките до правителството коментатори пишат критични статии, след това стари интервюта или откъси от творби се вадят от контекста и се разпространяват в социалните медии. В крайна сметка се активизират близки до управляващите групи и ислямистки братства – призовават властите да действат, докато полицията задържи набелязаната личност.

Берин Сьонмез, историчка и убедена феминистка, е сигурна, че става дума за ясен план. Според нея в последните десет години Партията на справедливостта и развитието (ПСР) е превърнала религията в основа на своето управление, за да гарантира властта си. Страната се намира във фаза, в която религията не е база за политиката, но постоянно се използва за политически цели.

„Службата по вероизповеданията Дианет играе решаваща роля в това отношение“, подчертава Сьонмез. Чрез нейните петъчни проповеди правителството всяка седмици разпространява становища, които трябва да оформят обществото според неговите представи. Сьонмез е направила анализ на проповедите от последната година и е констатирала, че 30 процента от текстовете се занимават с жените, семейството и децата, други 30 процента – със сексуалната ориентация, представяна като „отклонение от човешката природа“ и „резултат от глобалната пропаганда“.

Мълчанието на опозицията и натискът спрямо жените

В знак на протест срещу една августовска проповед на Дианет за забулването на жените вярващата Сьонмез хвърли забрадката си. Според нея развитието е тревожно, тъй като Дианет всеки петък целенасочено агитира милиони мъже в страната от своите над 90 000 джамии. Чрез проповедите правителството един вид призовава мъжете да потискат жените и да укрепват мъжкото господство.

Наблюдателите са на мнението, че ефектът вече е факт. Малко след въпросната проповед стана известно за случай, при който лекар върнал млада пациентка, понеже се явила с гол корем в болницата.

Според Сьонмез все по-интензивното потискане на жените е част от по-голям план на правителството да накара цялата опозиция да мълчи. Колебаещата се база на ПСР се стабилизира чрез засилен религиозен натиск и юридически пречки пред инакомислещите. Атаката срещу групата „Манифест“ е пореден сигнал към жените, които отказват да се огънат пред правителството. Макар на преден план да са фриволните облекла и танците на момичетата, за Сьонмез решаващото е, че те скандират в песните си лозунги на опозицията като „Право, закон и справедливост“. Но прокуратурата свежда целенасочено обвиненията до непристойността, неморалността и ексхибиционизма – за да сплаши и дискредитира жените. Тяхната политическа позиция се игнорира, дебатът се свежда само до телата им, срама и морала.

ПСР от години твърди, че жените, особено консервативните и вярващите, са свободни и всички врати пред тях са широко отворени – от образованието до политиката. Сьонмез обаче е на друго мнение. Дори част от жените да е постигнала напредък в редица области, това е само привидно. Принципно в ерата на ПСР жените са изтласкани на заден план и нямат почти никакво влияние върху политиката. Те могат да съществуват само като непоколебими поддръжнички на правителствената политика.

 

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Турция Женски права Свобода на изразяване Цензура Група Манифест Политически репресии Консервативно управление Религия и политика Дианет Изкуство и морал
