23 септември 2025, 08:38
Бензинът в Русия поскъпва и не достига. Какво се случва?
Б ензинът в Русия поскъпва, властите наложиха пълна забрана за износ, а доставките на гориво в някои региони са прекъснати. Москва изтъква "сезонни причини", но мълчи за атаките на украински дронове, съобщи Deutsche Welle.

Какво се случва?

В Русия се изостря кризата с горивата - цените на бензина продължават да растат в редица региони, а в някои от тях все още има регистриран недостиг. През август жителите на Задбайкалието и Далечния изток се редяха на опашки по бензиностанциите, докато в анексирания Крим и в Приморския регион горивото се раздаваше с купони. Руските власти наложиха пълна забрана за износ на бензин. В средата на август цените бяха овладени и на полуостров Крим обявиха, че ситуацията се е стабилизирала, но в началото на септември цените на горивата отново започнаха да поставят рекорди.

Кремъл и регионалните правителства обясняват проблемите със сезонни затруднения в доставките на горива, но премълчават мащабните атаки на украински дронове срещу руската нефтопреработвателна инфраструктура през август. ДВ анализира какво се случва с пазара на горива в Русия и доколко украинските нападения с дронове по енергийната инфраструктура са изиграли роля.

Версията на властите

Руските власти обясняват ситуацията, като изтъкват набор от "технически причини". В Севастопол например недостигът се дължал на наплива на туристи и на особеностите при доставките на горива по море. В Забайкалието и Далечния изток проблемите, според Юрий Станкевич, заместник-председател на комисията по енергетика в Думата, се дължали на "логистиката и лошата инфраструктура за търговия на дребно". Близо половината от местните нужди от гориво се покриват от доставки от Сибир, които зависят от железопътната инфраструктура.

На 28 август говорителят на руския президент Дмитрий Песков увери журналистите, че "пазарът на горива е напълно обезпечен", както и че правителството предприема "енергични мерки" за стабилизиране на цените. От неговите думи се разбра, че има "колебания на цените по различни причини", но ситуацията била „под контрол". Някои регионални служители пък обвиняват самите граждани. Министърката на енергетиката в Приморския регион Елена Шиш, според която проблемите с доставките са причинени от "спекулативно създаден дефицит“, защото шофьорите се презапасявали и масово пълнели туби с гориво. В тази връзка тя посъветва хората да "проявят съзнание" и да ограничат потреблението. 

Прекъсване на доставките и украински атаки с дронове

Според вестник "Комерсант" през септември цените на бензина и дизеловото гориво АИ-95 и АИ-92 отново са достигнали рекордни нива. В същото време руските медии обясняват недостига и повишаването на цените с икономически, сезонни или логистични фактори, без да споменават пряко военни операции и украински удари с дронове по руската петролна инфраструктура. В редки публикации се говори за "аварии в нефтопреработвателните заводи" и "извънредни ситуации в рафинериите", но като цяло тези информации са доста неясно формулирани.

През август тази година броят на нападенията на украински дронове срещу руски рафинерии се увеличи значително. По данни на агенция Ройтерс през август 2025 г. около 23% от мощностите на руските рафинерии са били в престой, което е исторически рекорд. От тях 17% са били затворени именно заради удари с дронове. В резултат от това рафинериите в Самарска област, Волгоград, Саратов и Рязан - едни от най-големите в страната - временно бяха извън експлоатация.

Според Татяна Рибакова, икономическа колумнистка във вестник "Мост", лятото е традиционното време за планови ремонти в петролните рафинерии, но заради атаките с украински дронове са се прибавили и непланови ремонти. "Не всички от тях са повредени сериозно, но всеки път това означава спиране на работата. Има много модернизирани рафинерии с вносно оборудване, които са в пряк обсег на украинските дронове", посочва тя. 

Сезонните кризи с горивата започнаха още преди войната срещу Украйна

Сергей Вакуленко, бивш ръководител на отдела за стратегическо планиране в "Газпром нефт", обръща внимание на това, че кризите с горивата в Русия са не толкова следствие от атаките на украинските дронове или от сезонни фактори, колкото резултат от лошата система на държавно регулиране.  

"В идеалния случай руската петролна индустрия би трябвало лесно да се справя с подобни сезонни колебания поради внушителния си размер. Но руският пазар на моторни горива е така структуриран, че цените не се определят на пазарен принцип. Поради това за доставчиците не е много изгодно да реагират на промените в пазарната среда. Това безразличие е цената, която се плаща за опитите на правителството да стабилизира цените на горивата", пише Вакуленко на сайта „Карнеги. Политика“.

За ДВ анализаторът уточнява, че като цяло Русия доста бързо възстановява повредените рафинерии – обикновено, без да се налага внос на оборудване. "Всичко се ремонтира на място“, казва той и добавя, че подобни атаки не могат да причинят тежки икономически щети.

Руските власти правят опит да преодолеят недостига

Властите се опитват да преодолеят кризата. Според "Комерсант" Министерството на енергетиката планира да поиска от петролните компании да пренасочат част от петролните продукти за износ към вътрешния пазар. Това се отнася най-вече за дизеловото гориво. Но на много места бензиностанциите получават минимални количества, а независимите вериги се оплакват от непоносими условия, които могат да ги принудят да затворят. Освен това министерството реши да отложи планираните ремонти на рафинериите в няколко региона, за да се отговори на текущото търсене на горива на вътрешния пазар. 

На фона на проблемите в някои рафинерии източници на Ройтерс съобщиха, че през август компанията Роснефт е увеличила износа на суров петрол до 2 млн. барела на ден - повече от първоначално планираните обеми. Както отбелязват експертите, причината е следната: когато рафинериите не могат да работят с пълен капацитет, има излишък от суров петрол, който се изпраща в чужбина. За вътрешния пазар това води до намаляване на предлагането на бензин и до повишаване на цените.

При това ситуацията в руската икономика остава тревожна: министърът на икономическото развитие Максим Решетников призна на форум във Владивосток, че икономиката се охлажда по-бързо от очакваното и министерството планира да коригира прогнозата, отчитайки неблагоприятния фактор.

Преди 1 час
Преди 1 час
Преди 3 часа
Преди 2 часа

