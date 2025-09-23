Как ще плащаме през януари 2026: Левове и евро заедно в обръщение

България

К акво трябва да знаем за времето, в което ще важат и левът и еврото? Как ще ни връщат ресто, може ли търговец да откаже да взима левове или пък евро, както и как ще плащаме данъци и такси през януари?

На тези въпроси може да намерите отговор в рубриката „Еврото – въпроси и отговори” Нели Тодорова, съобщи NOVA.

Двойно обращение

Периодът, в който в България ще има на практика две официални валути, е един месец - от 1-ви до 31 януари 2026 г. Това означава, че  гражданите ще могат да извършват плащания в двете валути и не би трябвало да има никакви проблеми. Знаем че и сега се случва търговец да откаже да приема да речем голяма сума на монети. В този период, обаче  такъв отказ може да доведе до сериозна глоба. След края на януари левът ще престане да бъде законно платежно средство. 

Магазини - монети 

През този един месец обаче трябва да знаем, че търговците в магазините могат да откажат да приемат повече от 50-левови монети. Няма ограничения за хартиените левове, но ако имаме касичка с метални левчета и стотинки трябва да сме наясно, че няма да може да отидем и да изсипем монетите на касите или ако ни се наложи, то тогава ще трябва да се разходим до няколко магазина. Максималният брой монети, които ще можем да платим на каса, са до 50.

Магазини - ресто

През януари търговците ще трябва да връщат рестото в евро – без значение дали плащаме в евро или левове. Изключение може да се направи, само ако в касата няма достатъчно наличност. Тогава касиерът връща рестото в левове. Целта е левовете да се изтеглят от обращение.

Магазини – рекламация

Ако искаме да върнем стока, то трябва да знаем, че парите, които ще получим, също ще са в евро. И тук важи условието  - освен ако няма нужната наличност. Дори стоката да е купена през декември и рекламацията да се случва например на 17 януари, трябва да ни върнат е сумата в евро.

Данъци и такси

Ако трябва да платим някакъв данък или такса към държавата или общината, в периода на двойно обращение, трябва да предвидим, че с левове може да покрием задължението, само ако съответната служба има каси за плащане в брой. Ако заплащането задължително трябва да се извършва по банков път, то ще може да стане само в евро. 

През януари можете да платите с левове само на гише на банка - да извършите касов превод в левове. Отивате до банката и правите превод по сметката на съответната държавна или общинска служба. Ако при операцията, извършена на гише в банка, трябва да ви върнат ресто, то трябва да бъде задължително в евробанкноти и евромонети. 

Януари не е месец, в който се плащат основните данъци като данък върху доходите или данък сгради и такса смет. Изключение е, ако имате забавени, стари плащания. Иначе най-масовите данъци излизат по-късно през годината и дотогава вече ще сме само на евро. През януари едноличните търговци плащат патентен данък, както и фирмите, които внасят авансово данък печалба. Самоосигуряващите се, които никак не са малко, трябва да си платят осигуровки и здравни вноски.

 

Източник: NOVA    
Евро Лев Двойно обращение Плащания Ресто Данъци и такси Търговци Банкови преводи Рекламации Въвеждане на еврото
