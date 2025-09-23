Технологии

Икономично BMW с 292 к.с.? Има, BMW 330e Touring (тест драйв)

Нито за момент не поисках повече мощност, по-добра управляемост или по-голяма финес при висока скорост. Някой би го нарекъл съвършен универсален автомобил, за което помага и средният разход от 3,9 л/100 км след 220 км

Пламен Георгиев

23 септември 2025, 10:01
Икономично BMW с 292 к.с.? Има, BMW 330e Touring (тест драйв)
Източник: CarMarket.bg

К омбито на „тройката” е сред личните ми фаворити в баварската гама, въпреки богатството и разнообразието в нея. Не малка част от клиентите в Европа също споделят моето мнение, а 50 години и 7 поколения са довели до това, че новият Touring е достигнал точката на съвършенство. В горния му край имате М3 Touring, а в долния – едно супер икономично BMW, при това много добре изглеждащо.

Казах „супер икономично“, словосъчетание, което не би следвало да върви в комплект с 292 к.с. системна мощност. Но все пак тук говорим за 4-цилиндров двигател, а не за редови „шестак“. Не бързайте да го заклеймявате обаче. Да, не са съпоставими като „дърпане“, но нито за момент не ми трябваше повече мощност.

Източник: CarMarket.bg

Типично за BMW, промените в средата на жизнения цикъл (LCI) са трудно забележими от пръв поглед. Имаме някоя и друга нова материята, леко променен волан, но най-сериозната промяна е свързана с монтирането на нова, по-голяма батерия. Капацитетът й вече е 19,5 kWh, докато преди беше 17,8 kWh. Това означава, че вече би трябвало да можете да пътувате няколко дни, без да изразходвате и капка гориво. Баварците казват, че максималният пробег на ток е нараснал до 87 – 98 км (в зависимост от оборудването).

Давид срещу Голиат: BMW M2 vs BMW M5 Touring (тест драйв)

MINI Cooper S Cabrio: неподозиран талант (тест драйв)

Няма да казвам какъв е посоченият среден разход при напълно заредена батерия, защото той е нерелевантен, когато се движиш основно извънградско, както го направих аз. Но ако през седмицата се движите само от дома до офиса и обратно (както го правя аз), това значи, че с две зареждания на батерията ще може да минете спокойно 160 км градско (моят пробег през работната седмица) само на ток, което ще ви струва 2-3 лева.

Източник: CarMarket.bg

Истинската стойност на плъг-ин хибрида се разкрива само когато го зареждате редовно, може и всеки ден (или през ден), за да може да използвате пълния потенциал на автомобила и като мощност, и като икономия.

Когато батерията се изтощи, средният разход по заводски параметри е 7,8 – 7,2 л/100 км, което дори е повече от реалния мой пробег. През първите 220 км, основно извън града, стигнах крайната си дестинация при показани на борд компютъра 3,9 л/100 км! Нямаше къде да заредя батерията и на връщане, с батерия, зареждаща се само при отрицателно ускорение, се върнах при среден разход 7,0 л/100 км. Not bad, not bad at all. Иначе, при налични условия за зареждане, 11-киловатовото бордно зарядно ускорява времето за зареждане на батерията.

Източник: CarMarket.bg

Ако ако разходът не е достатъчна причина да заложите на този плъг-ин хибрид, комбито 330e притежава всички характеристики, които харесваме в стандартната Серия 3 – поддържащите седалки, отличната позиция на шофиране, интелигентно пипнатия стил и лесната за използване информационно-развлекателна система. Нещо повече, има и нещо подобно на режима „push-to-pass“ в състезателните автомобили, наречен XtraBoost, но без отделен бутон. Когато шофирате в режим SPORT и ви трябва цялата мощност, при сгазване на педала на газта функцията дава допълнителни 40 к.с. в рамките на 10 секунди, като така комбинираната мощност на задвижващия тракт става 292 к.с. и 420 Нм.

330e съчетава същия 2,0-литров, четирицилиндров бензинов двигател, който ще намерите в обикновения 320, с електрически мотор. Последният е интегриран в 8-степенната автоматична скоростна кутия. Позиционирането на двигателя в това положение е чудесно и за ефективността – особено що се отнася до регенерацията на спирачната енергия. Иначе моделът ускорява до 100 км/ч за 6 секунди.

Източник: CarMarket.bg

Да, това комби е доста бързо, но все пак е с четирицилиндров двигател, който звучи глухо, като теглото на голямата батерия също отнема от удоволствието. Не ме разбирайте погрешно, това остава кола, за която поредица от завои ще бъдат взета на екс и ще остана жадна за още. Просто радостта от това упражнение е останала на заден план. Но пак, трябва да се има предвид, че водещото при разработката й е било пробегът на ток и икономичността.

Range Rover Sport SV: тестваме един супер SUV с 635 к.с. (видео)

Haval H9 е микс от много на брой изненади (тест драйв)

Шофирането в стандартния хибриден режим дава приоритет на електрическото задвижване, стига батерията да е заредена, като по подразбиране се превключва на бензиновия двигател само след достигане на определена скорост или при изтощаване на заряда. В менюто обаче има и „Eco Pro“, който изглежда по-добре жонглира между двата източника на енергия. Има по-малко регенеративно спиране, но когато е избрана тази настройка, колата изключва двигателя при първа възможност, като по този начин увеличава ефективността без никакви усилия от страна на водача.

Източник: CarMarket.bg

Ситуацията в интериора е ясна: голям Curved Display, който е откровение на всички, които обичат джаджите и дисплеите. За другите, които предпочитат доброто старо, системата iDrive си остава фантастична. Музиката, материалите и множеството настройки на седалките са прекрасни. Има обаче неустойка, която трябва да се плати. Голямата батерия се е отразила на багажното пространство, обемът е намалял от 500 до 410 литра. Тук няма как да не отбележа отваряемото стъкло на вратата на багажника, което е готина екстра сама по себе си, но навикът си е навик и просто отварях цялата врата.

Източник: CarMarket.bg

Но пък инженерите на BMW са царе в намиране на оптималното разпределение на теглото. Бензиновият резервоар е преместен по-назад от обичайното си положение под задните седалки, за да се освободи място за батерията. Самата тя е позиционирана по-близо до центъра на колата, защото е по-тежка, като така е постигнат по-добър баланс на килограмите, които могат да достигнат почти 2 тона.

Източник: CarMarket.bg

Думата, която без проблем ми идва на ум, е впечатляващ. Освен че харесвам „тройката“ повече именно като комби, по-голямата батерия го е направила изключително икономичен както през седмицата в града, така и за почивката през уикенда извън него. Да, изисква се да зареждате батерията, но за хора с гараж или офис със зарядна станция, това не би следвало да е някакъв проблем. Това „неудобство“ се компенсира най-вече от факта, че през делничните дни реално шофирате до офиса и обратно до дома буквално за стотинки.

BMW 330e Touring е всичко, което си спомням от преди: тих, комфортен и приятен за шофиране, плюс просторен, солидно изработен и отлично оборудван.

Източник: CarMarket.bg

Технически характеристики

BMW 330e Touring

Размери

Дължина, мм: 4713

Широчина, мм: 1827

Височина, мм: 1448

Междуосие, мм: 2851

Тегло, кг: 1895 - 1970

Двигател

Тип: 4-цилиндров, турбо

Работен обем, куб. см: 1998

Макс. мощност, к.с. при об/мин.: 184 при 5000 - 6500

Макс. въртящ момент, Нм при об/мин.: 300 при 1350 - 4000

Батeрия

Капацитет, kWh: 19,5

Системна мощност

Макс. мощност, к.с.: 292

Макс. въртящ момент, Нм: 420

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 230

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 6,0

Среден разход, л/100 км: 7,8 – 7,2 (при празна батерия)

Пробег на ток, км (WLTP): 87 - 98

Вредни емисии СО2, г/км: Euro 6e

Базова цена на модела, лв. с ДДС: 120 000

Още ревюта на най-новите модели на българския пазар може да намерите на CarMarket.bg

Автор: Пламен Георгиев
Източник: CarMarket.bg    
BMW BMW Серия 3 BMW 330e Touring тест драйв
