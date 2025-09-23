Нови пожари пламнаха в землището на плевенското село Ясен

Д ва пожарни екипа са на терен за ликвидиране на нововъзникнали пожари в землището на село Ясен. Това съобщи за БТА регионалният говорител на Областната дирекция на МВР в Плевен Мариана Цветкова.

Горя бившата рафинерия „Плама“, няма опасност за населението

Тя уточни, че пожарът от събота, който се прехвърли върху утайници на бившата рафинерия „Плама“, е загасен. На места днес има самозапалване в отделни участъци в землището на село Ясен и заради това се изпращат два екипа огнеборци за дежурство.

"Трето денонощие сме обгазени. Димът идва от блатата край селото в посока Дисевица", каза за БТА кметът на Ясен Мариана Иванова.

"Като мъгла е – гъст тежък дим, не се диша навън, спим на затворени прозорци", допълни тя.

"Знаем за създалата се ситуация, изпратили сме пожарни екипи, държим връзка с всички институции", заяви областният управител Мартин Мачев.

Той обясни, че заради ниското атмосферно налягане е трудно димът да се разнесе.

Мобилната автоматична станция на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен се намира в село Ясен и по-късно през деня се очакват данни за качеството на въздуха.