България отбелязва 70 години в ООН: Годишна сесия на Общото събрание на Организацията - на фокус са Газа, Украйна, Сирия

Всяка година през септември световните лидери се събират в Ню Йорк за няколко дни речи на годишната сесия на Общото събрание на ООН, която във вторник започва своето 80-о издание. Тази година България отбелязва 70 години като всеотдаен член на ООН, активно насърчаващ основните ценности на организацията.

Република България е приета за член на Организацията на обединените нации (ООН) на 14 декември 1955 г. Това сочи справка на официалната интернет страница на Министерството на външните работи (МВнР).

С участието си в годишните сесии на Общото събрание на ООН, във форумите под егидата на ООН и в работата на различните органи на организацията, България допринася за насърчаване на ефективния многостранен подход, доверието, сигурността и взаимноизгодното сътрудничество в международните отношения.

Реформа на ООН

България подкрепя процеса на реформи в институционалната архитектура на ООН, стартиран от Антониу Гутериш през 2017 г., в три взаимосвързани направления:

управление,

мир и сигурност и

устойчиво развитие.

Смятаме реформата на управлението на ООН за ключов елемент и решаващ фактор в цялостния процес на реформиране на Световната организация, посочват от МВнР. В рамките на междуправителствения процес на преговори България подкрепя необходимостта от реформиране на Съвета за сигурност (СС), за да се адаптира към новите реалности в света.

Основните въпроси, които остават за решаване, са:

категориите членство в Съвета,

правото на вето,

регионалното представителство (ние настояваме за разширяване на Съвета с още една държава от Източноевропейската регионална група),

общият брой членове на разширения СС, както и

методите му на работа.

България също така подкрепя процесите по оживяване дейността на Общото събрание (ОС) и решенията за подобряване на процеса по избор на председателя на Общото събрание.

Участваме в търсенето на възможности за:

оптимизиране на Общия дебат при откриването на сесиите на ОС;

усъвършенстване на методите на работа на основните комисии на ОС;

подобряване работата на кабинета на председателя на ОС при преминаване от едно председателство към друго;

равенство между половете и по-добро географско разпределение на постове в системата на ООН.

Страната ни подкрепя предложенията на ГС на ООН за реформиране на стълба „мир и сигурност“ на Секретариата на ООН. Заедно с останалите държави членки на ЕС България подкрепя визията за „въздигане на дипломацията в полза на мира“, съчетаването ѝ с концепцията за постигане на устойчивост на мира (sustaining peace) и ефективното използване на инструментите на превантивната дипломация, каквито са специалните политически мисии на ООН и посредничеството на ООН. Смятаме, че те трябва да бъдат в центъра на усилията на Световната организация за гарантиране на мира и сигурността.

България насърчава постигането на дългосрочната цел на реформата на стълба „мир и сигурност“, а именно – повишаване на ефективността на регионалните стратегии за превенция на конфликти чрез задълбочаване на сътрудничеството между ООН и ЕС, и други международни и регионални организации.

Мироопазване и мироизграждане

България допринася към усилията на ООН за поддържане на международния мир и сигурност чрез участието си с полицейски персонал в мироопазващите мисии на ООН в Кипър (UNFICYP) и Косово (UNMIK) и активната си дейност в рамките на Групата на приятелите на посредничеството.

Страната ни оказва политическа подкрепа и предоставя доброволни финансови вноски за превантивната и посредническа дейност на ООН в региона на Западните Балкани и в подкрепа на хуманитарните дейности на Световната организация в Ирак, Афганистан, Сирия и Йемен.

С оглед на необходимостта да се даде адекватен отговор на нарастващите асиметрични и комплексни предизвикателства пред международния мир и сигурност, България подкрепя разширяването на партньорствата на ООН с ЕС, НАТО, ОССЕ и Африканския съюз в областта на мироопазването и мироизграждането, с цел по-голяма ефективност, премахване на дублирането и икономия на ресурси.

Жени, мир и сигурност

В качеството си на съавтор на резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН, България отдава приоритетно значение на въпросите, свързани с равноправието на жените във всички области на обществено-политическия, икономическия и социалния живот.

На 19 март 2020 г. с решение на Министерския съвет №185 бе приет първият “Национален план за действие относно жените, мира и сигурността за периода 2020-2025 г.”, с което България се превърна в 84-тата държава-членка на ООН, която прие подобен стратегически документ.

Процесът на подготовка на националния план за действие относно жените, мира и сигурността за периода 2020-2025 г. бе иницииран от МВнР и осъществен в консултации с Ирландия, която предложи да сподели своя опит и експертиза като една от водещите страни в прилагането на резолюция 1325 на СС на ООН.

Националният план за действие е структуриран в четири раздела:

Превенция; Участие; Закрила; Приоритизиране.

Те са взаимосвързани и взаимозависими, като определят резултатите, които България ще се стреми да постигне в рамките на петгодишен период.

Планът включва индикатори за измерване на резултатите, които се очаква да бъдат постигнати в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Очакваните резултати се отнасят до постигане на равнопоставеност на жените и мъжете, овластяване на жените и тяхната по-активна роля в процесите на предотвратяване, разрешаване на конфликти и изграждане, укрепване и опазване на мира. Сроковете за изпълнение на разписаните дейности се определят от отговорните институции, ведомства, организации. Финансовото обезпечаване следва предвидените, в рамките на техните бюджети, средства. Предвижда се междинен преглед на постигнатото през 2022 г.

Структури от системата на ООН

Съвет на ООН по правата на човека (СПЧ)

Съветът по правата на човека (СПЧ) е междуправителствен орган в рамките на системата на ООН, с водеща роля за насърчаването и защитата на правата на човека по света и за справяне със ситуации на правонарушения. В него участват 47 държави, които се избират от Общото събрание на ООН.

България бе избрана за член на СПЧ за периода 2019–2021 г. Тази роля ще даде възможност на страната ни за първи път да влияе върху процесите, свързани с правата на човека, и върху приемането на резолюции с конкретни задължения за държавите членки на ООН. България е поела ангажимент да подпомага независимостта на структурите на ООН по правата на човека, както и да работи за защитата на правата на детето, равенството на жените и мъжете, правата на хората с увреждания, създаването на толерантни общества и др., отчитайки ангажиментите по изпълнение на „Целите за устойчиво развитие“.

Акцент за работата на България в Съвета през 2019 г. е осигуряването на приобщаващо образование на децата с увреждания.

Служба на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН/UNODC)

Създадена през 1997 г. със седалище във Виена, Службата на ООН по наркотици и престъпност (СНПООН/UNODC) е глобален лидер в борбата срещу незаконните наркотични вещества и международната престъпност. Развива дейност по целия свят чрез широка мрежа от местни служби с цел по-добро осъществяване на координиран, всеобхватен отговор на въпросите, свързани незаконния трафик и злоупотребата с наркотици, превенцията на престъпността и наказателното правосъдие, международния тероризъм и политическата корупция. Комисията по наркотичните вещества (КНВ/CND) е функционална комисия на ИКОСОС, създадена с Резолюция 9 (I) на ИКОСОС през 1946 г. През 1991 г. Общото събрание на ООН разширява мандата на КНВ, за да може да функционира като ръководен орган на СНПООН.

България участва в международното сътрудничество по линия на СНПООН и КНВ, като активно насърчава принципите и ценностите на ЕС в глобалния политически дебат. България отстоява принципите и целите на Заключителния документ от Специалната сесия на Общото събрание на ООН през 2016 г. (UNGASS 2016), който поставя в центъра общественото здраве и правата на човека, и го приема за основополагащ в развитието на международната политика в тази област. Балансирането на солидна рамка за правоприлагане с цялостни здравни и социални услуги – от превенцията до рехабилитацията, е начин за справяне с многобройните нови предизвикателства в областта на борбата с наркотиците.

Световна здравна организация (СЗО/WHO)

Световната здравна организация (СЗО/WHO) е създадена на 7 април 1948 г. със седалище в Женева, има шест регионални офиса и 150 представителства по страни. Основните ѝ дейности са насочени към осигуряване на универсално здравно покритие и по-добро здравословно състояние и благосъстояние на населението. България е съосновател и член на СЗО от 1948 г. Сътрудничеството със СЗО се основава на двугодишни споразумения за сътрудничество.

Сред приоритетите на сътрудничеството на България със СЗО са създаването на здравословни условия за всички през целия живот, развитие и управление на справедлива и ефективна здравна система, укрепване капацитета на общественото здравеопазване, които са разписани в двугодишното споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването и Регионалния офис на СЗО за Европа в Копенхаген за периода 2018–2019 г.

По време на Българското председателство на Съвета на ЕС, наред с общите за региона приоритети като изпълнение на поетите ангажименти в областта на незаразните болести, създаване на условия за здравословен живот за всички и укрепване капацитета на общественото здравеопазване, във фокуса на вниманието бяха здравословното хранене при децата и фармацевтични политики с акцент върху достъпност, ефективност и социална поносимост на лекарствата.

Международна организация на труда (МОТ)

Създадена на 11 април 1919 г. по решение на Парижката мирна конференция като автономна междуправителствена организация, Международната организация по труда (МОТ/ILO) е единствената организация, надживяла Обществото на народите, за да се превърне след Втората световна война в специализирана агенция на ООН. МОТ е организация с уникална структура – основана е и функционира на принципа на трипартизма (правителствата, профсъюзите, представителите на работодателите). Приема международни трудови стандарти под формата на конвенции и препоръки, установяващи минималните стандарти на основните трудови права. България членува в МОТ от 6 декември 1920 г., като министърът на труда и социалната политика представлява правителството в организацията и в нейните ръководни органи.

Приоритети на сътрудничеството на Република България с МОТ са развиване и задълбочаване на тристранното сътрудничество и ефективният диалог със социалните партньори в сферата на заетостта и социалната политика. България като страна със силен ангажимент по отношение на защитата на трудовите права е ратифицирала осемте фундаментални конвенции на МОТ (в областта на принудителния труд, правото на сдружаване и на колективно трудово договаряне, равенството и недопускането на дискриминацията по отношение на заплащането, заетостта и професиите, минималната възраст за трудова заетост и най-тежките форми на детския труд).

Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ/UNICEF)

Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ/UNICEF) е създаден през 1946 г., при учредяването на Общото събрание на ООН. Приоритетните сфери на дейност на УНИЦЕФ са: гарантиране на всяко дете на сигурност, подслон, храна, равенство; защита от бедствия и конфликти; борба с и ликвидиране на бедността; насърчаване и подпомагане на детското здравеопазване. УНИЦЕФ играе важна роля в подготовката и приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето, в сила за нашата страна от 3 юли 1991 г.

Сред основните приоритети на сътрудничеството на Република България с УНИЦЕФ са реформата в областта на детското правосъдие, ранното детско развитие, постигането на устойчивост на процеса на деинституционализация, закрилата и насърчаването на правата на децата с увреждания. В международен план България споделя своя положителен опит, експертиза и добри практики в областта на правата на детето чрез съвместни проекти с УНИЦЕФ в Черноморския регион (Грузия и Армения) и Западните Балкани. Активно работим в ООН чрез Групата на приятелите на децата и целите на устойчивото развитие, на която България, Люксембург и Ямайка са съпредседатели, за включване на правата на детето във всички аспекти на Програмата за устойчиво развитие след 2015 г. България и Пакистан са координатори на консултативния процес с държавите членки относно резолюцията с модалностите за отбелязването на тридесетата годишнина от приемането на Конвенцията за правата на детето през 2019 г.

Организация на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО/UNESCO)

Основните направления на дейност на Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО/UNESCO) са:

Образование: подобряване на качеството и ефективността на образованието /реформа на средното и висшето образование, използване на нови информационни технологии в средното образование/; равенство в образованието, социално сближаване и гражданско образование, изграждане на “култура на мира”, толерантност и ненасилие; техническо и професионално образование; междууниверситетско сътрудничество; Естествени науки и екология: биоразнообразие и опазване на природните ресурси; нови и възобновяеми източници на енергия; опазване на водните ресурси и прилежащите им екосистеми; сеизмологични изследвания – приоритет за региона на Балканите; фитохимия, биоетика и биоинженерство, човешки геном; изкуствен интелект; Социални науки: приложение на етиката в науката и технологиите; управление на социалните трансформации; развитие на правата на човека, борба срещу всички форми на дискриминация, расизъм и ксенофобия и произтичащата от тях нетолерантност; проблеми на най-уязвимите социални групи; Култура: опазване и популяризиране на материалното и нематериалното културно наследство; мерки срещу незаконния износ на ценности; включване на български обекти в представителните листи на ЮНЕСКО за културни ценности; междукултурен диалог и културно многообразие; модернизиране на материалната база на българската култура; дигитализация на културното наследство и създаване на база данни в областта на културата; културен туризъм; Информация и комуникация: Насърчаване на свободното движение на идеи и всеобщ достъп до информация и знания и до информационни и комуникационни технологии, с акцент върху свободата на изразяване; включване на български обекти в Програмата “Паметта на света” (дигитализация на писмени паметници); използване на модерните технологии за целите на образованието, науката и културата.

Република България е член на ЮНЕСКО от 1956 г. За периода 2018–2021 г. основен приоритет на България в рамките на ЮНЕСКО е ефективното участие в работата на Изпълнителния съвет на Организацията.

Програма "Български младежки делегат"

МВнР и Дружеството за ООН в България (ДООНБ) провеждат съвместно конкурс за младежки делегати в рамките на програмата „Български младежки делегат“, благодарение на която всяка година двама български младежи участват в процеса на взимане на решение на най-високо международно равнище. Те представят текущите предизвикателства, приоритети и потребности на младите хора в страната на сесиите на Трети комитет на Общото събрание на ООН и Комисията за социално развитие на ИКОСОС, както и участват в процеси по обмяна на опит и добри практики с делегати от други държави.

Вижте какво предвижда сесия на ООН тази година:

Кой кога говори?

Организацията на обединените нации е създадена през 1945 г. с 51 първоначални членове и оттогава е нараснала до 193 членове. Лидерите на две държави наблюдателки, които не са членове на ООН - известни в ООН като Светия престол и Държавата Палестина - и един член наблюдател, Европейският съюз, също могат да говорят.



По традиция Бразилия винаги е първата държава членка, която се изказва. Това се дължи на факта, че в първите години на съществуването на световната организация Бразилия се съгласява да говори първа, когато другите държави не желаят да го направят. В качеството си на домакин на централата на ООН в Ню Йорк, Съединените щати са втората страна, която говори пред Общото събрание.



Оттам нататък списъкът се изготвя въз основа на йерархията и обикновено по реда на постъпване. Първи говорят държавните глави, следвани от заместник-държавните глави и престолонаследниците, правителствените ръководители, министрите и ръководителите на делегации с по-нисък ранг.

Колко време ще говорят?

Официалните лица са помолени да се придържат към доброволно определеното време от 15 минути. По данни на ООН една от най-дългите речи, произнесени при откриването на Общото събрание, е била през 1960 г. от кубинския лидер Фидел Кастро, който е говорил около 4,5 часа. През 2009 г. либийският лидер Муамар Кадафи говори повече от 1,5 часа.

Зеленски на среща с Тръмп в Ню Йорк

За какво ще говорят?



Всяко начало на сесия на Общото събрание има тема. Лидерите могат да се позоват накратко на темата, преди да преминат към която и да е друга тема. Тази година темата е: "По-добре заедно: 80 години и повече за мир, развитие и права на човека".



Други теми, които лидерите вероятно ще засегнат, включват:

Газа

Лидерите се събират в момент, когато войната между Израел и "Хамас" в Ивицата Газа наближава две години, а хуманитарната криза в палестинския анклав се задълбочава. Гладът там настъпва и заплашва да достигне катастрофални мащаби.



Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху - издирван от Международния наказателен съд за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа, които Израел отрича - трябва да направи обръщение към Общото събрание в петък. Във вторник миналата седмица Израел започна сухопътна офанзива срещу град Газа. Палестинският президент Махмуд Абас няма да присъства лично, тъй като САЩ, верен израелски съюзник, заявиха, че няма да му дадат виза.

Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски ще се опита да затвърди глобалната подкрепа за Киев, докато президентът Доналд Тръмп се опитва да посредничи за прекратяване на войната повече от три години след като Русия нахлу в съседната страна. Той трябва да направи обръщение към асамблеята в сряда, докато руският външен министър Сергей Лавров ще говори в събота.

Следващата седмица Съветът за сигурност на ООН ще проведе заседание на високо равнище, посветено на Украйна. Всички погледи ще бъдат насочени към САЩ - на съвета и по време на речта на Тръмп пред Общото събрание - за да се види дали Вашингтон ще обяви някакви мерки, като например санкции, за да се опита да накара руския президент Владимир Путин да преговаря със Зеленски.

Сирия

Тази година в Общото събрание на ООН ще дебютира сирийският президент Ахмед ал Шараа. Неговата групировка "Хаят Тахрир аш Шам" оглави бунта, който свали президента Башар Асад с мълниеносна офанзива през декември, слагайки край на 13-годишната гражданска война. Групировката, известна преди това като Фронт ан-Нусра, беше бившият клон на "Ал Кайда" в Сирия, докато не скъса връзките си през 2016 г. Групировката и Ахмед ал Шараа продължават да са под санкциите на ООН, но той получи разрешение за пътуване, за да посети Ню Йорк от 21 до 25 септември.

Припомняме, че министър-председателят Росен Желязков участва в юбилейната 80-а сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Желязков ръководи българската делегация по време на Седмицата на високо равнище в ООН. Той е придружен от министъра на външните работи Георг Георгиев, министъра на правосъдието Георги Георгиев, министъра на здравеопазването Силви Кирилов, министъра на енергетиката Жечо Станков и министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

В рамките на визитата си в Ню Йорк премиерът проведе среща с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и с представители на американския бизнес.

"Срещата на високо равнище в Ню Йорк се провежда в критичен момент за международната общност, изправена пред множество глобални предизвикателства. Темата на тазгодишната сесия – "По-добре заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека" – акцентира върху необходимостта от засилване на мултилатерализма чрез дипломация, диалог и партньорства. Събитието в Ню Йорк е символ на единството и стремежа към по-справедлив, устойчив и мирен свят, като участниците в него подчертават значението на ООН в изграждането на глобално сътрудничество", заяви Желязков в понеделник.

"Тази година България отбелязва 70 години като всеотдаен член на ООН, активно насърчаващ основните ценности на организацията. Страната ни остава застъпник за мир, основан на принципите на суверенитета, правата на човека и върховенството на закона. България счита, че гласовете на младите хора оформят нашето колективно бъдеще, затова тяхното участие е жизненоважно за изграждането на приобщаващи и устойчиви общества. В този контекст България силно подкрепя Програмата на ООН за младежта и остава ангажирана с действията на младите хора чрез инициативи като Пакта за бъдещето", подчерта българският премиер.

"Страната ни разглежда инициативата "ООН-80" като навременна възможност за съживяване на Организацията, повишаване на нейната отчетност и ефективност в напредъка по Програмата до 2030 г. Нейният успех ще потвърди колективния ни ангажимент към предвидим и основан на правила многостранен ред – такъв, в който никой не е изоставен", добави Желязков.

Засилването на съвместната търговия и взаимните инвестиции между България и щата Юта бяха основните акценти на среща на премиера Росен Желязков с делегация от щата Юта, водена от сенатор Дж. Стюарт Адамс. В делегацията участват и представители на doTERRA International и Фондация „Стирлинг“. В срещата участваха и министърът на външните работи Георг Георгиев и министърът на здравеопазването Силви Кирилов.

Премиерът Желязков подчерта значението на стратегическите отношения с Юта и изрази готовност за задълбочаване на сътрудничеството в търговията, инвестициите и иновациите. „С огромно уважение се отнасяме към доверието, което имате към България и за това, че осигурявате работни места. Отворени сме за инвестиции в сферата на изкуствения интелект и производството на дронове“, заяви премиерът.

България проявява специален интерес към партньорства в областта на изкуствения интелект и дрон технологиите, като насърчава посещения на американски търговски мисии и очаква организиране на мисия от щата Юта през 2026 г.

Сенатор Дж. Стюарт Адамс подчерта значението на устойчивото икономическо партньорство между България и Юта. „Всички предизвикателства – включително в ключови сектори като енергетиката, изкуствения интелект и други стратегически области, които носят приходи и създават работни места – са сред нашите приоритети и възможности за съвместно устойчиво развитие“, заяви той. Сенаторът допълни, че щатът Юта е пример за иновации, предприемачество и стабилен икономически растеж. „Силните ни сектори – като технологии, енергетика, образование и устойчива индустрия – съвпадат с приоритетите на България. Вярваме, че сътрудничеството между България и Юта може да донесе реални ползи и за двете страни – чрез обмен на експертиза, инвестиции и съвместни проекти в ключови области“, каза още сенатор Адамс.

Особен фокус по време на срещата бе поставен върху дейността на doTERRA International – един от най-големите американски инвеститори в България. Компанията е вложила 15 млн. щ.д. в Добрич, създавайки 150 работни места, а чрез фондацията Healing Hands подпомага българските младежи чрез образователни и професионални инициативи. Премиерът Желязков благодари на Кърк Джоуърс, изпълнителен директор на doTERRA и почетен консул на България в Юта, за приноса му към развитието на приятелските и икономическите отношения между двете страни.

Срещата потвърди ангажимента на България да развива устойчиво икономическите връзки със САЩ и да разширява партньорството в стратегически сектори като технологии, иновации и инвестиции.