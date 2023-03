Два американски бомбардировача бяха засечени да кръжат над България

Д ва бомбардировача B-52, опериращи от базата Moron AB в Испания, са били засечени да кръжат над Южна България, съобщава БГНЕС.

Става дума за 60-0026 (NOBLE41) и 60-0056 (NOBLE42), и двата от които са с ядрен потенциал, но не носят ядрени бомби, пише агенцията.

Exercise Cobra Warrior 23-1 is the largest air exercise run by the @RoyalAirForce 🇬🇧



Participating @NATO Allies 🇺🇸🇧🇪 & Partner 🇫🇮 & other nations 🇮🇳🇸🇦 with a total of 70 aircraft runs through March



