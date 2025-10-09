Столичният общински съвет отпуска 500 000 лв. за Европейското по волейбол през 2026 г.

България

С толичният общински съвет (СОС) даде съгласие да бъде сключено споразумение за партньорство между Столична община и Българската федерация по волейбол за отпускане на до 500 000 лв. от бюджета на общината на Българската федерация по волейбол за покриване на разходи за подготовката и организирането домакинството на София за Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г., с участието на българския национален отбор по волейбол за мъже. Докладът беше приет на заседание на СОС днес.

(Във видеото може да си припомните: България - на финал на Световното по волейбол)

Партньорството включва популяризирането на Столична община във всички статични банери около игрищата, на всички печатни и дигитални материали, и там, където е предвидено, да бъдат интегрирани партньорите. 

Вносители на доклада са кметът на София Васил Терзиев, председателят на СОС Цветомир Петров и общинският съветник Димитър Шалъфов.

Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г. (EuroVolley 2026) е глобално спортно събитие, което концентрира едни от най-силните волейболни отбори на континента и доближава по значимост Световното първенство. Подобно домакинство носи уникални рекламни възможности с огромна добавена стойност и възвръщаемост за града-домакин. Името на София ще бъде част от визуалната идентичност на първенството и на много места ще присъства редом с официалното лого - от рекламни материали до телевизионни излъчвания. Допълнително, възможностите за позициониране на герба на София или туристическото лого на града са изключително атрактивни. Името на столицата ще бъде през цялото време пред очите на телевизионните зрители по целия свят, тъй като е интегрирано директно върху игралното поле, пише в доклада, публикуван на интернет страницата на СОС.

Благодарение на добрата транспортна свързаност по въздух на София, събитието би привлякло десетки хиляди чуждестранни туристи и фенове. Икономическият ефект за града би достигнал десетки милиони, като се отчита ползата за хотелската и ресторантьорската индустрия, транспорта, търговията и туристическите услуги, пишат вносителите. Същевременно, през 2026 г. провеждането на Европейското първенство ще съвпадне с Деня на София - 17 септември. Това създава предпоставки за организирането на допълнителни събития и активности, които да превърнат празника в още по-специален за столичани и гостите на града и ще подчертаят космополитния дух на нашия град.

Столична община се е утвърдила като устойчив партньор на Българската федерация по волейбол и радетел за развитието на българския спорт, като зад гърба си има вече едно успешно партньорство за домакинството, организацията и провеждането на Европейско първенство на волейбол за жени под 20 г., Световно първенство по волейбол за мъже под 17 г. Балканиада по волейбол за момичета до 14 г. и финалите за Суперкупата на женския волейбол за 2024 г. 

Източник: БТА/София Господинова    
