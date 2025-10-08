България

Терзиев предлага - София да бъде домакин на Европейското първенство по волейбол през 2026 година

„Представете си догодина, около Деня на София, да бъдем домакини и на Европейското по волейбол. Истински празник!“, посочва Терзиев

8 октомври 2025, 22:55
Терзиев предлага - София да бъде домакин на Европейското първенство по волейбол през 2026 година
Източник: БТА

П оканихме спонтанно миналата седмица Българската федерация по волейбол да бъдем заедно домакини на Европейското в София. Сега потвърждаваме тази покана с вяра, че всички ние ще спечелим от това партньорство. И най-вече феновете и спортът. Това написа кметът на София Васил Терзиев в профила си във Фейсбук. 

Емоциите от онзи вълшебен следобед на площад „Св. Александър Невски“ – когато заедно посрещнахме нашите сребърни момчета – още не са стихнали. Видяхме хиляди усмихнати лица, деца, които мечтаят един ден и те да играят за България, хора, които просто се радват на успеха ни. Това е силата на спорта – да обединява, да вдъхновява, да ни напомня, че заедно можем всичко, допълва столичният кмет. 

„Представете си догодина, около Деня на София, да бъдем домакини и на Европейското по волейбол. Истински празник!“, посочва Терзиев. 

София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник

Европейското първенство през 2026 г. ще бъде още една възможност София да покаже най-доброто от себе си – точно в дните около Деня на Съединението, Деня на Независимостта и Деня на София. Ще бъде време, в което целият град ще живее с енергията на волейбола, на общността и на гордостта да сме домакини на нещо голямо, смята Терзиев. 

Той допълва, че през последните две години Столична община е подкрепила българския волейбол с над 600 000 лв. – за отбори, турнири и развитието на млади таланти. 

София става постоянна Европейска столица на спорта

Васил Терзиев изразява надежда съветниците в Столичния общински съвет да застанат зад тази кауза. Заедно ще продължим да показваме, че София е град, който вярва в спорта, подкрепя своите шампиони и умее да мечтае с тях, пише още в поста си Терзиев. 

С тържествена церемония на 30 септември в София бе посрещнат българският национален отбор по волейбол, който завоюва сребърните медали на световното първенство за мъже във Филипините. 

Следващата година ще се проведе Европейско първенство, на което един от домакините ще бъде България, а мачовете е предвидено да са във Варна. 

Източник: БТА, Маргарита Колева    
