Дунав пресъхва: Румъния предупреждава за критична ситуация край АЕЦ "Черна вода"

Н ивото на река Дунав в района на румънската АЕЦ "Черна вода" продължава да спада с приблизително 2-3 сантиметра на ден, а при настоящите хидроложки условия атомната електроцентрала може да достигне оперативния си лимит след четири до пет дни. Това заяви заместник-генералният директор на Националната водна администрация "Румънски води" Сорин Риндасу, цитиран от Аджерпрес.

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По думите му дебитът на Дунав при входната точка на реката в Румъния – Базиаш, в момента е около 1590 кубически метра в секунда, като се очаква до 7 август да намалее до приблизително 1450 кубически метра в секунда.

"При тези условия нивото на Дунав в района на Черна вода ще продължи да спада с по 2-3 сантиметра дневно. Това означава, че централата може да работи на лимита си още около четири до пет дни", обясни Риндасу.

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Взети са спешни мерки

За да ограничат последствията от рекордно ниските водни нива, румънските власти вече са разпоредили спешни мерки за управление на водните ресурси.

Риндасу подчерта, че институциите правят всичко възможно, за да гарантират нормалната работа на централата, но рисковете, свързани с продължаващото засушаване, остават.

Той отбеляза, че ситуацията засяга целия регион. По думите му Унгария вече е ограничила работата на три от четирите си енергийни блока, а България също е сигнализирала за затруднения, свързани с ниските нива на Дунав в района на АЕЦ "Козлодуй".

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Няма риск за безопасността

Румънските власти уверяват, че към момента няма опасност за ядрената безопасност на АЕЦ "Черна вода".

"Когато се достигнат определени прагове, процедурите са изключително ясни и всички необходими мерки за безопасност се задействат незабавно", заяви Риндасу.

Той уточни, че превантивните прагове са заложени значително над минималните оперативни граници. Ако въпреки предприетите действия нивото на Дунав продължи да се понижава, е възможно вторият енергоблок на централата да бъде временно спрян, за да се гарантира безопасната експлоатация на съоръженията.

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Кога се очаква подобрение

Според експерта валежите, паднали в Австрия през последните дни, вече са повишили нивата на реките, които захранват Горен Дунав. Ефектът от тях обаче няма да се усети веднага.

Водните маси достигат до Румъния приблизително за седем дни, а до района на Черна вода – за още около пет дни. Това означава, че евентуално повишаване на нивото на реката може да се очаква едва след около две седмици.

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Засушаването създава проблеми по целия Дунав

Продължителното засушаване и високите температури това лято доведоха до критично ниски нива на Дунав в няколко държави. В България през последните дни бяха отчетени рекордно ниски стойности по реката, което затрудни корабоплаването, доведе до заседнали плавателни съдове и временно прекъсване на фериботната връзка Оряхово – Бекет. Заради ниския воден стоеж българските власти също започнаха засилено наблюдение на работата на АЕЦ "Козлодуй", която използва води от Дунав за охлаждане на реакторите.

Експертите предупреждават, че ако горещото и сухо време в Централна и Югоизточна Европа се задържи, проблемите с ниските водни нива могат да продължат и през следващите седмици.