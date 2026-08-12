Жълт код в цялата страна: 38-градусова жега в сряда, а от четвъртък идва обрат

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С ряда (12 август) носи истински летен пек в цяла България. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за опасно горещо време за всички 28 области на страната. Живакът ще достигне пикови стойности, а максималните температури на места ще ударят до 38°C.

карта Източник: НИМХ

Какво ще бъде времето в сряда?

Денят ще бъде предимно слънчев и горещ. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи.

Вятър: Ще духа слаб, а в Източна България – умерен североизточен вятър.

Температури: Максималните стойности в страната ще са между 33°C и 38°C. В София термометрите ще отчетат около 34°C.

Атмосферно налягане: Остава по-високо от средното за август и ще продължи леко да се повишава.

Предупреждение за жълтия код:

Бъдете внимателни – очакват се много високи температури. Възможни са здравни проблеми за чувствителни и хронично болни хора, възрастни и малки деца. Избягвайте престоя на пряко слънце в най-горещите часове на деня!

По Черноморието и в планините

По морето: Очаква се слънчево и горещо време с максимални температури между 29°C и 32°C. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Температурата на морската вода е 25°C–26°C, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

В планините: Ще преобладава слънчево време. След обяд над масивите в Западна България ще се развие купеста облачност, но валежи са малко вероятни. Вятърът ще бъде умерен, а по най-високите части – временно силен от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°C, а на 2000 метра – около 19°C.

Какво ни чака в четвъртък и петък?

Още в четвъртък атмосферните условия ще се лабилизират. С усилването на вятъра от североизток в страната ще започне да прониква по-хладен въздух.

Четвъртък: Над Югозападна и Североизточна България бързо ще се развие купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, като са възможни и градушки. Дневните температури ще паднат до 29°C–34°C, а по Черноморието ще са още по-ниски.

Петък: Времето ще остане променливо – предимно слънчево, но над Източна България и планините отново ще прегърми и превали. Температурите ще продължат плавно да се понижават.