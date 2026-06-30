България

ДПС иска Демерджиев да отговори за "полицейски натиск върху опозицията"

Това съобщиха от партията

Николай Киров Николай Киров

30 юни 2026, 15:09
ДПС иска Демерджиев да отговори за "полицейски натиск върху опозицията"
Източник: ДПС

П арламентарната група на ДПС ще поиска вътрешния министър Иван Демерджиев в НС да отговаря пред Народното събрание за полицейски натиск върху опозицията.

Това съобщиха от партията на страницата си във Фейсбук.

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"ПГ на ДПС внася искане за изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев в Народното събрание още утре, във връзка с неговите клеветнически твърдения за проверявани доходи, полети, по адрес на лидера на ДПС Делян Пеевски", пише в позицията.

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Според ПГ на ДПС, "Иван Демерджиев трябва да отговори пред депутатите в каква връзка са направени тези твърдения пред медиите и дали това не е опит за натиск и сплашване на опозиционен лидер, тъй като в една нормална държава всеки гражданин има право да пътува, без да бъде разследван за пътуванията си, когато те не са осъществени с публичен ресурс. Обратното - следене, подслушване и душене в личния живот на гражданите беше инструментариума на комунистическата Държавна сигурност, към който Демерджиев явно се опитва да върне МВР."

Редактор: Николай Киров
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