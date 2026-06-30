ДПС иска Демерджиев да отговори за "полицейски натиск върху опозицията"

П арламентарната група на ДПС ще поиска вътрешния министър Иван Демерджиев в НС да отговаря пред Народното събрание за полицейски натиск върху опозицията.

Това съобщиха от партията на страницата си във Фейсбук.

БСП иска Демерджиев да бъде изслушан за работата на полицията

"ПГ на ДПС внася искане за изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев в Народното събрание още утре, във връзка с неговите клеветнически твърдения за проверявани доходи, полети, по адрес на лидера на ДПС Делян Пеевски", пише в позицията.

Адвокатът на Пеевски подаде сигнал в прокуратурата срещу Демерджиев, а той отговори

Според ПГ на ДПС, "Иван Демерджиев трябва да отговори пред депутатите в каква връзка са направени тези твърдения пред медиите и дали това не е опит за натиск и сплашване на опозиционен лидер, тъй като в една нормална държава всеки гражданин има право да пътува, без да бъде разследван за пътуванията си, когато те не са осъществени с публичен ресурс. Обратното - следене, подслушване и душене в личния живот на гражданите беше инструментариума на комунистическата Държавна сигурност, към който Демерджиев явно се опитва да върне МВР."