Откриха 35 нелегални мигранти, натъпкани в микробус край Малко Търново

Г рупа от нелегални мигранти беше открита в микробус от служители на "Гранична полиция" - Малко Търново, съобщиха от Министерството на вътрешните работи. Шофьорът е задържан, както и още 35 мъже, които се самоопределили като афганистанци.

По данни на МВР шофьорът на буса е от Република Северна Македония. Той е на 22 години. У превозваните от него чужденци не са открити документи за самоличност.

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Припомняме, че в началото на август двадесет незаконни мигранти и шофьор на микробус бяха задържани в района на река Ропотамо при специализирана операция на служители на Регионална дирекция "Гранична полиция“ - Бургас.

В средата на юни властите задържаха общо 32-ма нелегални мигранти и техният водач на контролно-пропускателния пункт "Пода“ в Бургас.

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При огласяването на този случай директорът на Главна дирекция "Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов разясни, че нови правила позволяват мигрантите да бъдат задържани в специализирани скрининг центрове на входните и изходните граници за срок до 7 денонощия преди настаняването им в домове за мигранти.