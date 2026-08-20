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Пшеницата поскъпна заради блокирания износ през Черно море

Над 97% от експортния капацитет на Русия и Украйна в Черно и Азовско море е извън строя

Маргарита Костадинова

20 август 2026, 15:49
Пшеницата поскъпна заради блокирания износ през Черно море
Украйна пренасочва част от зърнения си износ по железопътни линии и през дунавските пристанища заради проблемите с морските маршрути.   
Източник: istock

Е дин от основните световни маршрути за износ на зърно е почти блокиран. Взаимните атаки на Русия и Украйна срещу пристанищна инфраструктура и морски маршрути в Черноморския регион вече затрудняват сериозно доставките, а цените на пшеницата реагират нагоре.

От началото на август пшеницата на световния пазар е поскъпнала с около 6,5%, а спрямо година по-рано увеличението е около 30%, показват данни, цитирани от Reuters.

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Над 97% от експортния капацитет на Русия и Украйна в Черно и Азовско море в момента е извън строя, сочат изчисления на агенцията въз основа на официални данни и оценки на анализатори.

Големите световни запаси и добрите реколти засега ограничават част от ценовия натиск. Вносителите обаче вече търсят други източници, а страните от Африка и Азия все по-често се насочват към по-скъпи доставки от Австралия и САЩ.

От 7,2 млн. тона месечно до почти спрял трафик

Мащабът на прекъсването се вижда най-добре на фона на обичайните количества. През миналия сезон Русия и Украйна са изнасяли средно по 7,2 млн. тона зърно месечно през терминалите на Черно и Азовско море.

Сега картината е съвсем различна.

„В момента гражданското корабоплаване в Черно море практически е спряло“, казва Евгений Карабанов, ръководител на аналитичния комитет на Зърнената асоциация на Казахстан. Страната също използва руски пристанища за част от своя зърнен износ.

В Русия официално работи само един малък зърнен терминал в Туапсе, който има капацитет около 160 000 тона месечно. Големи терминали в Новоросийск са спрели след украинска атака с дронове, а работа е преустановена и в най-големия руски зърнен терминал и в терминала в Таман край Керченския пролив.

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Според източници на Reuters няколко кораба за превоз на зърно в руски пристанища също са били поразени от дронове.

Руският износ може да падне до най-ниското си ниво за август от 2010 г.

Анализатори от „Русагротранс“ оценяват руския износ на пшеница през август на едва 1,8 млн. тона.

Ако тази прогноза се потвърди, това ще бъде най-ниският обем за август от 2010 г. насам.

Сериозно е прекъсването и от украинска страна. Износът през черноморските терминали е спрял, а пристанищата около Одеса фактически не работят от края на юли. До средата на август не са били регистрирани нови пристигащи кораби, съобщава украинският министър на земеделието Тарас Висоцки.

Украйна мести зърното по железопътни линии и Дунав

И Русия, и Украйна търсят други маршрути, но възможностите им са ограничени.

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Украйна вече насочва около 45% от зърнения си износ по железопътни линии към Източна Европа и през дунавските пристанища, а още около 10% се превозват с камиони.

При продължителна блокада на морските пристанища страната очаква да може да използва около половината от експортния си потенциал.

„Предполагаме, че ще можем да достигнем 50 процента от нашия експортен потенциал, ако пристанищата останат блокирани“, казва Висоцки.

Русия също може да насочи част от зърното си през пристанища в Балтийско и Каспийско море и по Тихия океан. Тези маршрути обаче са по-дълги, по-сложни логистично и по-скъпи.

Точно тази комбинация - блокиран основен маршрут и по-скъпи алтернативи - продължава да държи пазара на пшеница под напрежение.

Редактор: Маргарита Костадинова
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