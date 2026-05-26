Свят

Москва иска Чехия да освободи свещеник, хванат с дрога

Чешката полиция е открила контейнери с бяло вещество в автомобила на руския митрополит Иларион

26 май 2026, 18:46
Москва иска Чехия да освободи свещеник, хванат с дрога
Източник: AP/БТА

Р уското външно министерство обяви, че е извикало ръководителя на дипломатическата мисия на Чехия в Москва след ареста на високопоставен представител на Руската православна църква, предаде "Франс прес".

Според министерството чешката полиция е открила контейнери с бяло вещество в автомобила на митрополит Иларион по време на проверка.

В изявление Москва настоя за "безусловното и незабавно освобождаване на митрополит Иларион, както и за прекратяване на преследването на представители на Руската православна църква в Чехия".

Руското външно министерство също така осъди "абсурда и пълната липса на основание на обвиненията" за притежание на наркотици.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
Русия Чехия Митрополит Иларион
Последвайте ни
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Русия заплаши Украйна с ядрен удар

Русия заплаши Украйна с ядрен удар

Тръмп свиква извънредно заседание на кабинета си заради Иран

Тръмп свиква извънредно заседание на кабинета си заради Иран

Президентът Илияна Йотова се срещна с Iron Maiden

Президентът Илияна Йотова се срещна с Iron Maiden

Неплатени данъци: Последствия, давност и как да се защитите

Неплатени данъци: Последствия, давност и как да се защитите

pariteni.bg
Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg
Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград
Ексклузивно

Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград

Преди 1 ден
<p>Тръмп с искане към арабите: За първи път от 5000 години</p>
Ексклузивно

Тръмп с искане към арабите: За първи път от 5000 години

Преди 23 часа
Горещата вълна във Франция взе жертви
Ексклузивно

Горещата вълна във Франция взе жертви

Преди 23 часа
Датската кралица Маргрете Втора е приета в болница
Ексклузивно

Датската кралица Маргрете Втора е приета в болница

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Фон дер Лайен: Русия се опитва да дестабилизира Европа

Фон дер Лайен: Русия се опитва да дестабилизира Европа

Свят Преди 1 час

Президентът на Европейската комисия обеща засилени усилия за справяне със заплахата

Турция не признава българските лични карти без срок

Турция не признава българските лични карти без срок

България Преди 2 часа

Ако безсрочният документ е по-стар от 10 години, турските гранични власти няма да го признаят

Най-богатата котка в света: Истината за милионите на Карл Лагерфелд и Шупет

Най-богатата котка в света: Истината за милионите на Карл Лагерфелд и Шупет

Любопитно Преди 3 часа

Седем години след смъртта на Карл Лагерфелд завещанието му остава мистерия, обгърната в данъчни битки и семейни тайни. Какво се случи с милионите на дизайнера и как живее днес Шупет – най-известната котка в света на висшата мода?

Енрико Карузо

Историята зад шедьовъра „Карузо“: Как повредена лодка роди вечната песен за любовта и смъртта

Любопитно Преди 4 часа

Как една случайна авария в морето вдъхнови Лучо Дала да напише в същата стая, където великият тенор Енрико Карузо прекарва последните си дни, най-вълнуващата италианска изповед, превърнала се в мост между земната болка и безсмъртието

Цистерна с киселина се обърна край Пловдив

Цистерна с киселина се обърна край Пловдив

България Преди 4 часа

Районът е обезопасен

Издирват две деца, брат и сестра, от Варна

Издирват две деца, брат и сестра, от Варна

България Преди 5 часа

Децата са обявени за общодържавно издирване

Опасна двойна игра в премиерния сериал „В името на сина ми“ по DIEMA FAMILY

Опасна двойна игра в премиерния сериал „В името на сина ми“ по DIEMA FAMILY

Любопитно Преди 5 часа

Не пропускайте драматичната турска поредица от 8 юни всеки делничен ден в 20:00 ч.

Нетаняху влезе в болница

Нетаняху влезе в болница

Свят Преди 5 часа

Нетаняху е обявен за здрав, след като е крил проблема си по време на войната в Иран

.

Мечето Падингтън се завръща: Четвъртият филм привлече холивудски звезди зад камерата

Любопитно Преди 5 часа

Четвъртият филм за любимото мече привлече сценаристите на „Вице“ Армандо Янучи и Саймън Блекуел. Хитовият франчайз за над 800 млн. долара е в преговори и за завръщането на режисьора Дугал Уилсън. Новата история обещава да бъде истински хит

Евакуираха луксозен мол след атака с мистериозно вещество, над 20 души са в болница в Токио

Евакуираха луксозен мол след атака с мистериозно вещество, над 20 души са в болница в Токио

Свят Преди 5 часа

Спешни екипи със защитни костюми извели хората от търговския център, след като десетки клиенти внезапно се задушили и се почувствали зле

Новак Джокович и дъщеря му взривиха мрежата с танц на „Бангаранга“

Новак Джокович и дъщеря му взривиха мрежата с танц на „Бангаранга“

Любопитно Преди 5 часа

Тенис легендата Новак Джокович отново показа любовта си към българската музика. Преди старта на „Ролан Гарос“ Джокера и малката му дъщеря Тара се включиха в световната мания около песента „Бангаранга“ на DARA с атрактивно видео в TikTok

Кола се запали в движение и подпали паркиран автомобил в Пловдив

Кола се запали в движение и подпали паркиран автомобил в Пловдив

България Преди 5 часа

Частични щети са нанесени още два автомобила

„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

Любопитно Преди 5 часа

Над 330 екипа от цялата страна и чужбина преминаха обучителната програма на състезанието, а 30 от тях ще се изправят пред жури от инвеститори и предприемачи в последната седмица на май

<p>Руските GPS смущения застрашават сигурността в Европа</p>

Литва: Русия е способна да фалшифицира GPS сигналите дълбоко на територията на Европа

Свят Преди 5 часа

Европейските страни често обвиняват Москва за електронни смущения

Незабравимите семейни приключения: Как да откриваме света спокойно, свободно и без езикови бариери

Незабравимите семейни приключения: Как да откриваме света спокойно, свободно и без езикови бариери

Технологии Преди 5 часа

Как да откриваме света свободно без езикови бариери

На косъм от трагедия: Сухо дърво се стовари до дете в парк в Чирпан

На косъм от трагедия: Сухо дърво се стовари до дете в парк в Чирпан

България Преди 6 часа

Служители на местната администрация отстранили дървото от района на детския кът

Всичко от днес

От мрежата

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса в края на май

sinoptik.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg

Bad Bunny започна европейската част от турнето си

Edna.bg

Дженифър Лопес показа как изглежда щастието далеч от прожекторите

Edna.bg

Трима си поделиха голмайсторския приз за сезона в efbet Лига

Gong.bg

Испанското правителство подкрепи „Камп Ноу“ за финал в Шампионска лига

Gong.bg

Турция не признава българските безсрочни лични карти?

Nova.bg

МК: Няма да има намаляване на делегираните бюджети за култура

Nova.bg