Москва иска Чехия да освободи свещеник, хванат с дрога

Р уското външно министерство обяви, че е извикало ръководителя на дипломатическата мисия на Чехия в Москва след ареста на високопоставен представител на Руската православна църква, предаде "Франс прес".

Според министерството чешката полиция е открила контейнери с бяло вещество в автомобила на митрополит Иларион по време на проверка.

В изявление Москва настоя за "безусловното и незабавно освобождаване на митрополит Иларион, както и за прекратяване на преследването на представители на Руската православна църква в Чехия".

Руското външно министерство също така осъди "абсурда и пълната липса на основание на обвиненията" за притежание на наркотици.