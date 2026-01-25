България

Двама загинаха при тежка катастрофа край Бургас

Загиналите са пътували в лек автомобил с бургаска регистрация

25 януари 2026, 20:00
Ромски фамилии се сбиха с тръби пред полицията в Горна Оряховица (ВИДЕО)

Доц. Мангъров: Често деца постъпват в болница, без да има нужда

Партиите в очакване на служебния кабинет и дата за изборите

Напрежение пред „Кроношпан“ във Велико Търново, РИОСВ запечата завода

Двете деца, пострадали при пожара в София, са в тежко, но стабилно състояние

Внимание! Жълт код за поледици в 4 области от страната

След напускането на „Дондуков 2“: Президентите получават над 4900 евро месечно, охрана от НСО и офис

Регистрационните табели

Регистрационните табели "СВ" в София пред изчерпване, какво предстои

Д вама души са загинали при тежка катастрофа на пътя Бургас – Малко Търново, в района на село Маринка, съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР).

Тежка катастрофа затвори пътя Русе-Червена вода: Шестима, включително деца, са в болница

Двама мъже, на 41 и 52 години, са загинали при пътнотранспортното произшествие край бургаското село Маринка. Инцидентът е станал около 17:30 часа, казаха от Областната дирекция на МВР в Бургас. Загиналите са пътували в лек автомобил с бургаска регистрация. Зад волана е бил 41-годишният мъж.

При навлизане в лентата за насрещно движение той се е блъснал в друга кола, управлявана от 32-годишна бургазлийка. Тя е откара в бургаска болница в добро общо състояния.

Пътят от село Маринка до път II - 99 Бургас - Созопол е затворен в двете посоки, движението е пренасочено през комплекс "Меден Рудник", уточниха от полицията.

На този етап все още няма категорични данни за причините, довели до инцидента. На място са две линейки и следствена група. 

Източник: Николай Трифонов, Станимир Димитров/БТА    
Катастрофа Бургас Маринка Загинали ПТП МВР Път Пострадала Затворен път Сблъсък
Германски полицай: "Криптокралицата" Ружа Игнатова може да е жива

Двама загинаха при тежка катастрофа край Бургас

