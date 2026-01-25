България

Тежка катастрофа затвори пътя Русе-Червена вода: Шестима, включително деца, са в болница

Сигнал за инцидента е подаден около 17:00 часа

Тежка катастрофа затвори пътя Русе-Червена вода: Шестима, включително деца, са в болница
Ш естима са откарани в болница, след тежката катастрофа, която затвори пътя Русе-Червена вода. Това съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева. 

Сигнал за инцидента е подаден около 17:00 часа. В района след разклона за русенския квартал "Образцов чифлик" са се блъснали два автомобила. На място са изпратени екипи на полицията и четири линейки на Спешна помощ. За преглед в болница са откарани шест души. 

От Спешна помощ съобщиха, че трима души са с тежки наранявания. Сред пострадалите има и две деца. Те са с по-леки наранявания. 

Причините за катастрофата се изясняват.

Пътят Русе - Червена вода е затворен за движение. Шофьорите могат да използват обходни маршрути през селата Бъзън, Ястребово, Семерджиево и от там - към разклона за Червена вода и Ново село.

