Тежка катастрофа с два тира и две коли край Враца

Загина човек

23 януари 2026, 16:29
Тежка катастрофа с два тира и две коли край Враца
Източник: БТА

В ъзрастен мъж на 81 години почина при катастрофа, станал на разклона за врачанското село Косталево, казаха пред БТА от Областната дирекция на МВР във Враца. Инцидентът е станал около 12:30 ч., ударили са се два тира и две леки коли. Причините за инцидента тепърва ще се установяват. 

Двата тежкотоварни автомобила са с турска и полска регистрация. Двете леки коли „Мерцедес” и „Ауди“ са със софийска регистрация. Загиналият мъж е пътувал във втората.

Тежка катастрофа край Враца, загина мъж

Екипи на пожарните служби са на терен заедно с разследващи полицаи. 

Тежък инцидент край Враца

Информация за временно ограничаване на движението по път I-1 в района на Враца, публикуваха на сайта си от Агенция „Пътна инфраструктура“. Посочен е обходен маршрут през Враца, заради което на светофарите по бул. „Васил Кънчов“ се образуват задръствания. На кръговото кръстовище на входа на града от към Оряхово има няколко тежкотоварни автомобила с едрогабаритен товар, които изчакват пътят да бъде отворен, за да преминат. 

Източник: БТА, Лиляна Рашкова, Мая Ценова    
катастрофа Враца смъртен случай
