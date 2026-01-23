Тежка катастрофа с два тира и две коли край Враца

В ъзрастен мъж на 81 години почина при катастрофа, станал на разклона за врачанското село Косталево, казаха пред БТА от Областната дирекция на МВР във Враца. Инцидентът е станал около 12:30 ч., ударили са се два тира и две леки коли. Причините за инцидента тепърва ще се установяват.

Двата тежкотоварни автомобила са с турска и полска регистрация. Двете леки коли „Мерцедес” и „Ауди“ са със софийска регистрация. Загиналият мъж е пътувал във втората.

Тежка катастрофа край Враца, загина мъж

Екипи на пожарните служби са на терен заедно с разследващи полицаи.

Информация за временно ограничаване на движението по път I-1 в района на Враца, публикуваха на сайта си от Агенция „Пътна инфраструктура“. Посочен е обходен маршрут през Враца, заради което на светофарите по бул. „Васил Кънчов“ се образуват задръствания. На кръговото кръстовище на входа на града от към Оряхово има няколко тежкотоварни автомобила с едрогабаритен товар, които изчакват пътят да бъде отворен, за да преминат.