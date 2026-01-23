Нов обрат за ужасяващата катастрофа в Испания

Р азследването на катастрофата между високоскоростни влакове в Испания, при която загинаха 45 души, сочи, че наскоро ремонтираният релсов път е бил напукан преди трагедията. Това става ясно от предварителен доклад, публикуван днес.

Потресената страна търси отговори след едно от най-смъртоносните железопътни произшествия в Европа през този век, което породи сериозни съмнения относно безопасността на втората по големина мрежа за високоскоростни влакове в света.

Инцидентът се случи на 18 януари в южния регион Андалусия, когато влак, управляван от частната компания „Ирьо“, дерайлира и навлезе в съседния коловоз, където се сблъска с насрещно движещ се влак на държавната компания „Ренфе“.

Проверка на влака на „Ирьо“ е „установила прорези по протектора на колелата от дясната страна“ на четири вагона, се посочва в предварителния доклад на Комисията за разследване на железопътни произшествия.

В документа се казва, че „тези прорези по колелата и деформацията, наблюдавана по релсовия път, са съвместими с факта, че релсата е била напукана“, като това е определено като „работна хипотеза“, предаде АФП.

Прорези „със съвместим геометричен модел“ са открити и по колелата от дясната страна на още три влака, преминали по същия участък, часовете преди катастрофата. Въз основа на наличната информация комисията заявява, че „може да бъде издигната хипотезата, че напукването на релсата е настъпило преди преминаването на влака на „Ирьо“, претърпял инцидента, и следователно преди дерайлирането“.

Министърът на транспорта Оскар Пуенте заяви, че въпросният участък от линията е бил равен, прав и наскоро реновиран, а влакът на „Ирьо“ е бил „практически нов“. Човешка грешка също е изключена, тъй като и двата влака са се движили в рамките на разрешената скорост.

Разследващите продължават огледите на мястото в търсене на допълнителни доказателства.