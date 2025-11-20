Бившата полицайка Симона Радева даде обяснения пред съда

Адвокатът на Благомир Коцев: Това е „шмекерски номер“, целящ делото да остане в София

Д елото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната си права. Тя е обвинена в укривателството на Георги Семерджиев, който причини тежка катастрофа с две жертви на бул. "Черни връх" в София.

Делото срещу бившата полицайка Симона Радева продължава

Според прокуратурата Радева е знаела, че Семерджиев е причинил пътнотранспортното произшествие, след което му е донесла стълба, за да се прибере в дома си.

Разпитват свиделети по делото срещу бившата полицайка Симона Радева

Малко след инцидента, тя беше уволнена дисциплинарно от МВР.

Адвокатът на Радева, Марио Найденов, поиска тя да даде обяснения при закрити врата поради възможно разкриване на факти, свързани с личния ѝ живот. Съдът уважи искането, а Радева говори пред магистратите около два часа.

От прокуратурата съобщиха, че в нощта на инцидента Семерджиев се обадил на Радева, като я помолил да отиде до неговата автомивка и да вземе стълба, която да занесе пред дома му. Тя е откликнала, пристигайки с личния си автомобил. Радева знаела местоположението на автомивката, тъй като многократно я е посещавала във връзка с приятелските им отношения. Тя взела стълбата от двама работници и се отправила към адреса на Семерджиев, за да му я достави.

На днешното съдебно заседание стана ясно още, че след като му предоставила стълбата и Семерджиев се прибрал у дома си, Радева се отправила към мястото на катастрофата, а малко по-късно се прибрала.

От прокуратурата уточниха, че личното укривателство е сложно престъпление и може да бъде извършено само при пряк умисъл.