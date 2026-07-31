България

Депутатите откриха процедура за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на ВСС от квотата на НС

Процедурата определя сроковете за кандидатури, проверка на качествата и изслушване на претендентите за съдийската и прокурорската колегия

31 юли 2026, 11:32
Депутатите откриха процедура за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на ВСС от квотата на НС
Източник: БТА
  • Парламентът прие със 180 гласа „за“ процедурните правила за избор на 11 членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание – шестима за съдийската и петима за прокурорската колегия.
  • Правилата определят процеса за номинации, проверка на професионални и нравствени качества, публичност на документите, изслушване и финален избор на кандидатите.
  • Професионални, граждански организации и академичната общност могат да правят инициативни предложения в 21-дневен срок, но кандидатите стават официални само ако бъдат внесени от народни представители.

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Депутатите приеха със 180 гласа „за“, без „против“ и с 8 „въздържал се“ процедурните правила за условията и реда за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на Народното събрание. Подкрепиха ги от „Прогресивна България“, ГЕРБ – СДС, ДПС, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“. От „Възраждане“ се въздържаха. 

Правилата уреждат реда за отправяне на предложения за кандидатури, предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, проверка на професионалните и нравствените качества на кандидатите, както и тяхното изслушване и избор.

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Предложенията за кандидати за членове на ВСС от квотата на Народното събрание се правят от народни представители по колегии, от които шестима – за съдийската колегия, и петима – за прокурорската колегия, при спазване на изискванията на Конституцията, Закона за съдебната власт и настоящите правила. С правилата се дава възможност за отправяне на мотивирани инициативни предложения за кандидатури от професионални, граждански организации и от академичната общност.

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С инициативните предложения лицето не придобива качеството на кандидат в процедурата по избор, освен ако кандидатурата му бъде издигната и внесена от народен представител (или група народни представители) по реда на Закона за съдебната власт и настоящите правила. Инициативните предложения се отправят до Комисията по правни въпроси в 21-дневен срок от приемането на настоящите правила от Народното събрание, предвижда решението на парламента.

В срок до три работни дни след крайния срок за подаване на инициативните предложения, те се публикуват на сайта на парламента. В 14-дневен срок от изтичане на горепосочения срок народните представители внасят предложения за членове на ВСС. Всеки народен представител (или група народни представители) може да внесе свое предложение за кандидат за член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание, както и да предложи лице, за което е постъпило инициативно предложение, предвиждат процедурните правила.

Източник: БТА, Теодора Цанева    
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