Силен сняг и мъгла блокираха самолета на румънския президент в Париж

Зимната обстановка е усложнена в голяма част Европа

7 януари 2026, 13:11
Силен сняг и мъгла блокираха самолета на румънския президент в Париж
Източник: БТА

З авръщането на президента на Румъния Никушор Дан в страната се превърна в истинско приключение. Самолетът му не може да излезе поради метеорологичните условия, тъй като във Франция вали силен сняг. Други полети също са отложени.

Излитането е забавено с около един час до час и половина. Дан трябваше да се върне в страната снощи, но самолетът не е могъл да излезе поради гъста мъгла в Букурещ. "Снощи решихме да не тръгваме, защото щяхме да пристигнем в 3-4 сутринта. Това е необичайна ситуация за Франция, тъй като обикновено тук не вали сняг. Чакаме пистата да бъде почистена“, коментира Никушор Дан.

Той припомня, че е имал друг технически инцидент, също със самолет "Спартан“, по време на посещение в Германия и е трябвало да остане там за нощта. На въпроса дали е неудобно, че няма самолет, способен да лети при неблагоприятни метеорологични условия, държавният глава отговоря: "В даден момент се нуждаем от президентски самолет, не само за президента, но и за министрите, които пътуват с важни делегации.

Румънският президент е в Париж, кидето присъства на срещата на държавните и правителствени ръководители на "Коалицията на желаещите“, организирана в Елисейския дворец от френския президент Еманюел Макрон.

Зимната обстановка е усложнена в голяма част Европа. Лошите метеорологични условия причиниха редица смущения в пътуванията - отменени полети, закъснения на влаковете и блокирани от снега пътища.

Съобщава се и за шест загинали при инциденти, свързани с времето на континента.

Източник: "Фокус"    
Никушор Дан Румънски президент Забавени полети Метеорологични условия Сняг Франция Париж Президентски самолет Зимна обстановка Европа
