Лед, студ и сняг: Пътната обстановка в страната е затруднена (ОБЗОР)

В София и над 20 други области има обилен снеговалеж, за които НИМХ обяви жълт и оранжев код за опасно време, доведе до мокри и заледени пътни настилки, затруднен градски транспорт и призиви от властите за изключително внимание

8 януари 2026, 10:54
Източник: БГНЕС

Б ългария посрещна сутринта на 8 януари под влиянието на силно влошено време,  с усложнена пътна обстановка, обилни снеговалежи и риск от инциденти. В София и над 20 други области има обилен снеговалеж, за които НИМХ обяви жълт и оранжев код за опасно време, доведе до мокри и заледени пътни настилки, затруднен градски транспорт и призиви от властите за изключително внимание при пътуване.

В София очакваната минимална температура ще е минус 3°, а максималната - около минус 2°.

Жълт код за потенциално опасно време е обявен за областите: Видин, Монтана, Враца, Софийска област, Ловеч, Плевен, Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Добрич, Варна, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив, Кюстендил.

Оранжев код за опасно време е обявен за област Кърджали.

Предвижването в страната е затруднено заради метеорологичните условия. 

Източник: НИМХ

Обобщена пътна обстановка в страната:

София

Снеговалежът в столицата е започнал между 3:00 и 5:00 часа тази сутрин. Към 6:00 часа на терен са били 109 снегопочистващи машини, които са извършили обработки със смеси срещу заледяване и бутане на снежна маса по основни улици и булеварди. Улиците с масов градски транспорт са почистени приоритетно, а почистването на вътрешнокварталните улици ще продължи след спиране на снеговалежа. Почистват се също спирки и велоалеи. При евентуален следващ снеговалеж се очаква да излязат повече снегорини, като наличните са над 200. Проблемни участъци е имало по бул. "България" поради интензивен снеговалеж, но фирмата се е справила. Снеговалежът в столицата е спрял минути след 9:00 часа тази сутрин.

Движението на градския транспорт е затруднено заради зимните метеорологични условия, възможни са закъснения, като от ЦГМ призовават пътуващите да предвидят повече време. Имало е временни прекъсвания на градския транспорт, но вече са отстранени. Трамвайна линия №6 не се движи по обичайния маршрут поради обледяване на релсовия път. Опесъчаване на участък между бул. "Сливница" и ул. "Охрид" малко преди 7:00 часа е довело до спиране на движението на тролеи и автобуси и до временна промяна на маршрутите на преминаващите линии. Наложило се е пътниците от автобус №74 да напуснат превозното средство. Към момента, движението на тролейбусни линии 1 и 5 и автобусни линии 74, 77, 82, 86 и 101 е възстановено.

В метростанция "Мусагеница" около 7:25 часа мъж на около 31 години е скочил на релсите заради семейни проблеми. Електрозахранването е спряно временно и мъжът е спасен от екипи на полицията, без да е пострадал. Движението на метрото е възстановено по график.

Снегорин е горял тази сутрин край Волуяк и на Северната тангента в района на отбивката за Костинброд. При инцидента няма пострадали. Задръстването в посока Бургас е било километрично.

В природен парк Витоша е извършено опесъчаване на пътищата „кв. Драгалевци - хижа Алеко“ и кв. „Бояна – местност Златните мостове“.

Столичната полиция призова шофьорите да не пътуват с автомобилите си, освен ако не се налага по спешност, тъй като голяма част от столичните пътни артерии не са обработени и създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия. Допълнителни екипи на "Пътна полиция" са на терен за нормализиране на трафика и оказване на помощ. Шофьорите са призовани да карат с автомобили, подготвени за зимни условия.

Централна Северна България

  • Област Ловеч: Пътищата по републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия. Снегът е по-интензивен. Републиканската пътна мрежа се почиства от 50 машини на ОПУ – Ловеч. Троянският проход продължава да бъде затворен за моторни превозни средства над 12 тона. Предстои въвеждане на такова ограничение и за пътя Шипково – Рибарица.
  • Община Ловеч: Зимната обстановка е нормална. Фирмите за снегопочистване са на терен. Няма затворени пътища и населени места с прекъснато електрозахранване. Снежната покривка е между 3 и 5 см. В града почистването се извършва по утвърдения график.
  • Община Троян: Пътната обстановка е нормална при зимни условия. В града работят три машини с опесъчаване и три с гребла за снегопочистване. Акцентира се върху стръмните улици (в района на болницата, "Македония", "Пряспа", "Вежен" и др.) и участъците около реката, които са най-рискови. Паркираните автомобили създават проблеми при почистването. Шест машини почистват общинската пътна мрежа, като няма сигнали за непроходими участъци. Ситуацията по селата е по-спокойна. Не са постъпвали сигнали за спиране на електроподаването.
  • Община Априлци: Пътната обстановка е нормална, на терен са 14 машини.
  • Област Габрово: Проход Шипка (северна страна): Вали суграшица, две машини опесъчават непрекъснато. Температурите в района на прохода намаляват, но са все още положителни. Снежна покривка по пътното платно все още няма, видимостта е намалена поради мъгла. Град Габрово: Вече три часа вали сняг, температурата е минус два градуса. В централата на пътното управление няма сигнали за паднали дървета и инциденти вследствие на валежите.
  • Област Плевен: Пътищата са проходими при зимни условия. От 6:00 часа сутринта всички налични машини обработват пътната мрежа с опесъчаване и почистване от сняг. Няма затворени пътища. Шофьорите са призовани да шофират с повишено внимание и съобразена скорост. Снежната покривка в областта е между 5 и 6 см, за Плевен - около 2 см.

 Аварии в електроразпределителната мрежа са прекъснали електрозахранването в отделни населени места на територията на общините Червен бряг, Кнежа, Левски, Гулянци и Плевен. Аварийните екипи работят по локализиране и отстраняване на повредите, възстановяването се извършва поетапно.

Централна Южна България

  • Област Стара Загора: Времето навсякъде е облачно. Няма въведени допълнителни ограничения за движение. Останалата част от област Стара Загора (включително магистрали „Тракия“ и „Марица“): Пътните настилки са мокри, видимостта е добра, а температурите са между 8 и 12 градуса
  • Проход Шипка: Вали слаб сняг, пътната настилка е мокра, видимостта е добра. Температурата е нула градуса. Една машина почиства.
  • Проход Хаинбоаз: Вали дъжд, температурата е плюс 8 градуса.
  • Област Сливен: Количеството на падналите валежи в Сливен достигна 29 литра на квадратен метър.
  • Община Котел: Вследствие на влошената метеорологична обстановка е имало прекъсвания на електрозахранването в някои населени места. В село Ябланово електрозахранването е възстановено, а в останалите населени места се работи по поетапното му възстановяване.

Югозападна България

  • Област Кюстендил: Пътищата са проходими при зимни условия. Няма наложени ограничения за движение. Сняг има в Конявската планина и местностите Черна нива и Дервено. Пътищата и автомагистрала „Струма“ се обработват.

Югоизточна България

  • Област Кърджали: Обстановката се успокоява, но остава усложнена заради нанесените щети след интензивните валежи и обявеното снощи частично бедствено положение в Крумовград. Отчетените количества валежи там надхвърлиха 130 литра на квадратен метър. Заради обилните валежи е била задействана системата BG – ALERT за жителите на двете най-засегнати общини от област Кърджали – Крумовград и Кирково. От вчера до днес се наблюдава спадане на нивата на реките. Река Крумовица, която на места е била излязла от коритото си и е застрашавала моста, пресичащ града и водещ до болницата, спешната помощ и пожарната служба, е в нормалните си граници.
  • Община Крумовград: Без ток е квартал „Дружба“ заради залят трафопост. Целият град е и без вода поради залети помпени станции. Четири семейства от махала Зорница остават без достъп заради прекъснат мост. Отнесен е 500-метров участък от път, свързващ село Бук с махала Лъжичник. Превантивно е евакуирано семейство от село Сливарка заради активирало се свлачище, застрашаващо дома им.
  • Община Ардино: Отново е залят бетоновият мост към село Китница, с което откъснати остават пет населени места.

 За изминалото денонощие е имало сигнали за паднали дървета, залети пътища, сред които и участък от главния път за Гърция, в непосредствена близост до бившия гранично-пропускателен пункт. Участъкът е бил почистен своевременно.

Планини (обща информация)

Условията за туризъм в планините не са добри, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Вали сняг, на места мокър, духа и вятър. За момента не може да се говори за нова снежна покривка, но прогнозите са, че и пред почивните дни ще продължи да вали сняг и това ще доведе до по-добри условия за зимни спортове, допълниха от ПСС. На Пампорово все още валежите са от дъжд.

Национална пътна мрежа и общи предупреждения

Общо 261 машини обработват републиканските пътища. Сняг вали в близо половината области на територията на цялата страна, по-интензивен е в областите Враца, Монтана и Ловеч, както и по планинските проходи.

Поради силния снеговалеж е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили през Троянския проход, казаха още от пътната агенция.

Продължава обработката на настилките от снегопочистващи машини, а екипите на пътноподдържащите фирми предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия. Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) предупреждава, че за повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да бъдат затваряни отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да бъде ограничаван временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

От АПИ и Столична полиция апелират шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Източник: БТА, АПИ, НИМХ    
