Трябва ли да носим маски - най-разпространените митове

С всеки изминал ден броят на жертвите на пандемията от COVID-19 продължава да нараства. Статистиката е повече от стряскаща - близо 40 милиона заразени в световен мащаб и над един милион починали. Това, обаче, не спира някои хора да разпространяват конспиративни теории, според които заразата не е по-опасна от обикновен грип или дори не съществува. Същите тези хора отхвърлят носенето на маски (което лекарите по цял свят сочат като основен метод за предпазване от болестта) и го определят като опасно за здравето. Има ли основание да се смята, че маските всъщност могат да са вредни? И наистина ли е толкова важно да бъдат носени? Следващите редове са посветени на едни от най-разпространените заблуди, свързани с предпазните маски.

Doctors and nurses trying to treat the sick and dying in the coronavirus pandemic are dealing with the added burden of patients and relatives who don’t believe the virus is real, refuse to wear masks and demand unproven treatments. https://t.co/ZpFkjZXp8D — The Associated Press (@AP) October 8, 2020

Маските могат да отслабят имунната ни система

Според хората, вярващи в тази теория, човешката имунна система става по-силна, когато е изложена на бактерии и други патогени. Истината е, че са извършени огромен брой изследвания, резултатите от които показват, че носенето на маски не води до отслабване на имунитета. Важно е да се отбележи, че никой не е застрахован от опасната болест. Някои от загиналите и разболелите се са млади и напълно здрави хора. В американския щат Калифорния, например, най-голям брой случаи на COVID-19 има във възрастовата група между 18 и 34 години.

Жена на 35 г. почина от Covid-19 в Търговище

Продължителното носене на маски увеличава количеството въглероден диоксид, което вдишваме

Това е една от най-разпространените заблуди, свързани с предполагаемите опасности, които крият маските. Експерти от Световната здравна организация (СЗО) отбелязват, че въпросното твърдение може и да звучи логично, но всъщност не е базирано на абсолютно никакви научни факти. Извършените проучвания сочат, че макар и носенето на подобни предпазни средства понякога да създава известен дискомфорт, то няма как да доведе до отравяне с въглероден диоксид или недостиг на кислород. Причината е, че техните молекули са твърде малки и лесно преминават през маските.

If your COVID-19 face mask becomes damp, it limits its effectiveness. Here's what to do if yours gets wet. https://t.co/kENOkCPact — HuffPost (@HuffPost) October 7, 2020

Маските от плат не ни защитават от COVID-19

В началото на пандемията, когато все още се знаеше сравнително малко за новия коронавирус, някои учени изразиха съмнения, че обикновените маски от плат всъщност не спират разпространението на болестта. Според тях, това могат да направят единствено специалните медицински маски, разполагащи с филтри. Извършените впоследствие изследвания показаха, че това не е така. Ако платнените маски се поставят правилно и покриват носа и устата, те действат като физическа бариера за миниатюрните капчици, пренасящи заразата.

Вирусолог от Кеймбридж: Смъртността при COVID-19 е до 15 пъти по-висока oтколкото при грипа

Не бива да се забравя, че страните, които въведоха задължителното носене на маски най-рано, отчетоха значително забавяне на разпространението на вируса. Виетнам, например, беше сред първите държави, в които беше наложена подобна мярка. В резултат, в продължение на 99 дни там нямаше нито един случай на COVID-19. Към днешна дата общият брой на заразените във Виетнам от началото на пандемията е около 1100, а смъртните случаи са по-малко от 40.

The perception that wearing masks and following social distancing guidelines are unmanly has carried a destructive cost, some experts who study masculinity and public health say.



Covid-19 has infected more men than women and killed far more of them. https://t.co/ZnvJMVOR2x — The New York Times (@nytimes) October 10, 2020

Само болните хора трябва да носят маски

Нека първо направим едно много важно уточнение – COVID-19 е коварна болест и това, че не изпитвате никакви симптоми, не означава, че не сте болни. От американския Център по контрол и превенция на заболяванията отбелязват, че са извършени десетки изследвания, показващи как заразата може да се разпространява асимптоматично (от хора, които са преносители, но изглеждат напълно здрави) или пресимптоматично (от хора, които са се заразили наскоро и все още не са развили симптоми). В началото на пандемията СЗО отбеляза, че здравите хора няма защо да носят маски, но малко по-късно коригира своята позиция.

Министър Ангелов: Не пътувайте до Благоевград и Търговище

Показателно е случилото се с американския президент Доналд Тръмп. Много често той отказваше да носи маска, дори когато участваше на масови събития с хиляди присъстващи. Държавният глава разчиташе на стриктния контрол в Белия дом върху хората, които имат дори и леки симптоми. Както се видя, това се оказа недостатъчно и в крайна сметка Тръмп се зарази с COVID-19.

Маските може да са направени от всякакъв материал, стига да покриват лицето

Според част от хората, които смятат, че опасността от COVID-19 е преувеличена, няма никакъв проблем да се носят мрежести или дантелени маски. Според тях, те са по-удобни и през тях се диша по-лесно. Не е изненадващо, че подобни маски са напълно безполезни, тъй като те не могат да задържат капчиците, пренасящи болестта. Най-качествените предпазни средства са направени от плътни материали и имат джобове за филтри. Няколко изследвания разкриват, че в зависимост от материала, с който са направени, маските могат да намалят риска от заразяване с между 24% (маските с обикновено памучно покритие) и 99% (специалните медицински маски с филтри).

Masks should be mandatory in offices and outdoors, say doctors https://t.co/uZwYaAiDv0 — The Independent (@Independent) October 11, 2020

Маските са ненужни на открито

Ако се разхождате сред природата заедно със семейството си и сте сами, носенето на маска определено е безсмислено. Но ако се движите по някоя оживена улица и се разминавате на малко разстояние с десетки непознати хора, поставянето на маска далеч не е лишено от смисъл. Причината е, че на подобни места социалното дистанциране е невъзможно и е необходимо да бъдат взети допълнителни мерки за безопасност.

Ясно е, че носенето на маски не е особено приятно, но не бива да се забравя, че това може да спаси живота на много хора.

Коронавирус, настинка или грип. Как да ги различаваме?