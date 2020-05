В търсене на източника на COVID-19

П реди малко повече от 100 години т. нар. испански грип предизвикал глобална пандемия, отнемайки живота на между 20 и 50 млн. души. Заразените били около 500 млн. През 70-те години на миналия век пък жители на малко село в Централна Африка се разболели от загадъчна болест, причиняваща обилно кървене. Скоро, вирусът, известен днес като ебола, обхванал и други населени места.

Учени: COVID-19 e само началото, спрете да унищожавате природата

Знаете ли какво е общото между тези две смъртоносни болести и настоящата пандемия от COVID-19? Учените смятат, че всички те са били предадени на хора от животни.

So pleased to be included in the BBC World Service Radio The Virus Hunters broadcast with @trudie_lang @larrybrilliant @DibeshKarmacha1 https://t.co/TG9QC14sLi — Tracey Goldstein (@DrTracGoldstein) April 30, 2020

„Около 75 процента от избухналите пандемии и огнища на зарази са причинени от вируси, дошли от диви животни“, отбелязва Трейси Голдстин, която е вирусолог от Калифорнийския университет, Дейвис. Тя отбелязва, че в миналото случаите на предаване на болест от животно на човек са били относително редки, но днес те зачестяват.

По тази причина учените се опитват да разберат каква точно е ролята на дивите животни при появата на нови болести, опасни за хората, както и кои видове са най-рискови.

Отговорите на тези въпроси могат да спасят живота на милиони.

Cool, have a great discussion! https://t.co/Db6Xd9SyHo — Kevin J Olival (@nycbat) April 28, 2020

„Хората са преносители на много вируси“, отбелязва биологът Кевин Оливал. Повечето от тях не представляват заплаха, но на практика всичко зависи от приемника и естеството на самия вирус. „Всички бозайници пренасят вируси. Но има нещо в прилепите, което е различно и уникално“, смята Оливал.

Въпросните животни са първоизточници на болести като испанския грип, ебола, SARS (Тежкият остър респираторен синдром) и COVID-19. По тази причина Оливал и неговите колеги са поставили в центъра на своите изследвания коронавирусите, пренасяни от прилепи. Само в Китай са открити 400 различни щама на тези вируси, като повечето не представляват опасност за хората. Но не всички.

Колко опасни са всъщност прилепите за хората

Екипът на Оливал изследвал 1585 души, живеещи в малки населени места в Китай, в района на които има популации на прилепи. Кръвни проби бил взети от 1497 от тях. Оказало се, че 265 души (около една пета от изследваните) имали симптоми на SARS или сходни заболявания. Някои от тях обяснили, че са имали пряк контакт с прилепи, други пък казали, че изобщо не са се доближавали до каквито и да е диви животни.

Според учените, резултатите показват нагледно по какъв начин една болест може да бъде предадена на човек от животно и след това да се разпространи сред други хора за относително кратък период от време.

"We've just got to leave them (bats) alone. Let them get on doing the good they do, flitting around at night..." 🦇@PeterDaszak https://t.co/IucRw6i5Lh — Kevin J Olival (@nycbat) April 16, 2020

Експертите не са сигурни защо прилепите толкова често са приемници на смъртоносни вируси. Според една от теориите, причината е, че те са единствените бозайници, които летят. По време на полет прилепите изразходват много повече енергия в сравнение с други бозайници със сходни размери, които ходят. Това на свой ред означава, че имат по-малко енергия за справяне с болести или наранявания. Някои учени вярват, че за да преодолеят този проблем, прилепите са развили много силни имунни системи.

Проведено наскоро изследване разкри, че телата на прилепите могат да ограничат способността на вирусите да предизвикват възпаления. В някои случаи това води до обратна реакция от страна на вируса, който започва да се разпространява от клетка на клетка много по-бързо. Ако по някакъв начин той бъде предаден на друг вид, който няма такава силна имунна система, последствията за новата жертва може да са изключително тежки.

A bats immune system is so strong, it could withstand viruses that could be highly damaging other species.#COVID__19 pic.twitter.com/gxhViQiKh8 — Parashar Pai Khot (@ParasharGoa) May 2, 2020

Екипът на Голдстин изследвал прилепи, живеещи в Сиера Леоне. Според учените, тези животни са свързани с избухването на епидемията от ебола, продължила между 2013 и 2016 г. и отнела живота на над 11 000 души. Един от първите регистрирани случаи бил на 2-годишно дете, което обичало да си играе в кухо дърво, където преди живеели насекомоядни прилепи. Местните жители изгорили дървото, но било твърде късно, тъй като много хора вече се били заразили.

Кои дейности излагат хората на най-голям риск от заразяване? „Тези нови вируси не са предавани на хората, след като при тях дойдат диви животни. Точно обратното – ние нахлуваме в местообитанията на дивите животни“, отбелязва журналистът Дейвид Куамен, който е написал книга по този въпрос преди осем години. Хората изсичат гори, прокарват магистрали, строят къщи и ловят животни, което тотално променя екосистемите.

Изследване на международен екип от учени, резултатите от което бяха публикувани в началото на април, сочи, че подобни дейности увеличават риска от избухването на епидемии от опасни болести. Особено внимание се обръща на търговията с екзотични животни, които може да са преносители на зарази.

“The COVID-19 pandemic is the latest example of a well established phenomenon — viruses commonly jump from an animal host to humans. This type of cross-species hop, called a spillover event, also led to Ebola and severe acute respiratory syndrome (SARS).” https://t.co/5CklAVR4lo — Peter Daszak (@PeterDaszak) April 25, 2020

Много експерти са на мнение, че първоизточникът на COVID-19 е пазар за животни в Китай. Вирусът може да е бил предаден директно от прилеп на човек или от прилеп на друго животно (често се споменава панголин – рядко и ценно животно, люспите на които се използват с медицински цели), което пък е заразило човек.

Така или иначе, едно нещо е ясно – подобни пазари крият огромни рискове и са потенциален източник на нови опасни болести. В тази връзка, Кевин Оливал отбелязва следното: „Ако се замислите, човешкото здраве, здравето на животните и околната среда са свързани помежду си.

Предотвратяването на следващата пандемия изисква съвместна работа на доктори, ветеринари и учени. Но само ако сме единни, ще успеем да се справим с това предизвикателство.“

