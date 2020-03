Световни звезди се включиха в борбата с Covid-19

Б орбата срещу пандемията от коронавирус се засилва, по целия свят правителствата предприемат все по-строги мерки в стремежа си да ограничат разпространението на заразата.

Знаменитостите пък използват своята популярност, за да призоват почитателите си да помогнат за ограничаването на разпространението на Covid-19, като се съобразяват с изискването за социална изолация, пише Си Ен Ен (CNN).

Живот в извънредно положение – 5 знака, че сте стресирани

В неделя холивудската звезда и политик

Арнолд Шварценегер

небрежно хранеше домашното си магаре и миниатюрното си пони в кухнята си, докато призоваваше хората да помислят за безопасността на онези, които като него са изложени на по-висок риск от заразяване с вируса.

В клип показващ как прекарва качествено време с понито на име Уиски и магарето Лулу, докато са в самоизолация, Арни твърди, че ограничаването на времето, прекарано на публично място, не е чак толкова лошо.

„Вижте, важното е да си останете вкъщи, вече има полицейски час. Никой не може да излиза. Особено някой, който е на 72 години (бел.ред. визирайки себе си). Хората над 65-годишна възраст нямат право да излизат от вкъщи тук в Калифорния. Така че оставаме вкъщи и ядем тук”, каза Шварценегер.

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB

След това звездата от „Терминатор” се обръща към четириногите си приятели: „Не излизаме, не ходим по ресторанти, ние тук вече не правим така”. Той каза на своите 4,4 милиона последователи в Туитър, че биха могли да се постараят, да защитят възрастните хора с по-слаба имунна система, като се погрижат да не се заразят със смъртоносния вирус. „Останете вкъщи колкото е възможно повече. Слушайте експертите, игнорирайте дебилите. Ще преодолеем това заедно”, призова Арни.

Какво правят по време на карантина … пингвините

Актрисата Хилари Дъф

пък се обърна директно към младите от поколение Y, някои от които пренебрегнаха съветите на здравните власти за ограничаването на събирания на големи групи.

„Всички вие за**ици от Полоколението Y, които продължават да излиза и да се забавляват: отивайте си вкъщи”, каза Дъф във видео публикувано в историята на нейния Инстаграм профил, а после добави „спрете да убивате възрастните хора, моля”.

Какво е общото между Титаник и … липсващата тоалетна хартия (Видео)

Певицата

Тейлър Суифт

също призова: „Това е моментът да отмените плановете си, всъщност наистина изолирайте се колкото можете, и не си мислете, че понеже не се чувствате болни, не сте евентуално носител и не можете да го предадете на някой възрастен или уязвим”.

Звездата

Джон Леджънд

пък увери феновете си, че не изпускат нищо съществено, като си остават вкъщи. „Сега, когато хората отменят несъществени пътувания и събития, осъзнаваме колко време планираме несъществени неща. Разбира се ние носим радост на хората, но цялата развлекателна индустрия е пълна с различни събития, които не са от съществено значение”.

Now that folks are cancelling non-essential travel and events, u start to realize how much we schedule that's non-essential. Of course, what we do is critical to human joy, inspiration, etc, but our entire entertainment industry is full of individually non-essential events.