Какво правят по време на карантина … пингвините

Н асред всички страшни и смущаващи новини за пандемията от коронавирус, два пингвина помагат да се върне някаква степен на нормалност в ежедневието ни и онази толкова необходима радост за всички, които са затворени.

Идрис Елба е заразен, призовава да няма паника

Два пингвина –

Едуард и Ани от аквариума в Чикаго,

се превърнаха в интернет звезди, след като човек от персонала качи в социалните мрежи видео, показващо двете птици, които се разхождат свободно из съоръжението, което беше затворено за посетители в петък.

Penguins at the Shedd Aquarium in Chicago roam free and explore exhibits pic.twitter.com/hzuWU7P9kI