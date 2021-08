Пийт Парада аут от The Offspring, отказал да се ваксинира срещу коронавируса

Б арабанистът на американската рок група The Offspring Пийт Парада сподели в социалните мрежи, че е отпаднал от предстоящото турне на групата, след като е отказал да се ваксинира срещу коронавируса заради медицински причини.

Пийт Парада каза, че лекар го е посъветвал да не си поставя ваксината,

защото има рядко автоимунно заболяване (Синдром на Гилен-Баре).

Барабанистът пише, че се е разболял от коронавируса преди повече

от година и го е прекарал леко. Затова е сигурен, че ще може да се справи отново.

"Но не съм толкова сигурен, че ще преживея още един следваксинационен рунд със синдрома на Гилен-Баре, който имам от детство и който се влошава все повече през целия ми живот", пише Пийт Парада.

За него рисковете от ваксината срещу коронавируса "далеч надхвърлят ползите", пише той.

В резултат на това "наскоро беше решено, че не безопасно да бъда наоколо,

в студиото и на турне", допълва Парада. Въпреки това барабанистът споделя, че не таи лоши чувства към групата, която "прави това, което намира за най-добро, както и аз".

While my reason for not getting this jab is medical, I want to make sure I’m not carving out a space that is only big enough for me. I need to state, unequivocally, that I support informed consent - which necessitates choice unburdened by coercion. 9/17