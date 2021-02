Pfizer/BioNTech тестват ваксината си върху бременни

Pfizer и BioNTech започнаха международно проучване с 4 000 доброволки за оценка на безопасността и ефективността на ваксината им срещу коронавирус при здрави бременни жени, предаде "Ройтерс", позовавайки се на двете компании.

Pfizer Inc and BioNTech SE have started an international study with 4,000 volunteers to evaluate the safety and effectiveness of their COVID-19 vaccine in healthy pregnant women, the companies said on Thursday.​ https://t.co/VjgTTCEZSe