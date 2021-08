Пробив: Откриха природно лекарство срещу коронавируса

П роучване на австралийски учени, публикуванo в сп. Мedical Xpress, твърди, че растението черен кимион (Nigella sativa), което се среща в Северна Африка и Западна Азия, може да се използва в бъдеще като ново лекарство срещу COVID-19.

North African fennel. The answer is in our herbs