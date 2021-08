Какво става с ковид в Израел, ефективни ли са ваксините

Н е е изключено до края на месеца в Израел да бъде наложено ново пълно затваряне заради нарасналия брой случаи на COVID-19 в резултат на разпространението на „Делта” щама на коронавируса.

„Точно сега не бих наложил затваряне, а бих дал време на третата ваксинация и другите мерки да сработят. След около две до три седмици ще трябва да вземем ново решение”, заяви генералният директор в здравното министерство на Израел Нахман Аш пред израелското военно радио.

Той изрази надежда подсилващите дози ваксини за хората над 60 години и въведените ограничени мерки срещу разпространението на заразата да се окажат достатъчни.

През последните три дни израелските здравни власти отчитат по над 3000 нови случаи на COVID-19 на денонощие. Вчера броят им бе 3430.

В същото време в интензивни отделения вече са настанени 250 болни от COVID-19.

Около 58 процента от 9,3-милионното население на Израел е с поставени две дози от ваксина срещу коронавируса. Заради увеличението на броя на заразените правителството започна кампания за слагане на трета, подсилваща доза сред уязвимите групи. Такава вече са получили 262 000 души.

Проблемът е, че „Делта” щамът на коронавируса е много по-заразен. Така и ваксинираните се превръщат в преносители на заразата, като често нямат никакви симптоми.

Данните от израелската здравна статистика сочат, че ваксината на „Пфайзер” в много случаи е само около 39% ефективна срещу заразяване с „Делта”. Причината за това не е само по-високият вирусен товар на този вариант на коронавируса, а и понижението във времето на ефективността на самата ваксина срещу заразяване. Но по отношение на предотвратяването на тежко заболяване ефективността остава над 90%, независимо от щама.

„Ние сравняваме хора - както на възраст над 60 години, така и между 16 и 59 години - които са били имунизирани рано и са били напълно ваксинирани до края на януари. Виждаме, че процентът на инфекции сред тях е 90 на 100 000, което е двойно повече от тези, които са напълно ваксинирани до март”, обясни пред „Аарец” д-р Шарон Алрой-Прейс, директор на обществените здравни услуги в Израел. Тя добави: „наблюдаваме спад в ефективността на ваксината срещу заразяване при тези, които са били ваксинирани в началото и го виждаме както при възрастните хора над 60 години, така и при по-младите”.

Последните обаче преболедуват като цяло по-леко ковид, ето защо властите в Израел са притеснени в по-голяма степен за по-възрастното население.

Днес премиерът Нафтали Бенет призова хората над 60 години, които все още не са ваксинирани с трета доза, да бъдат особено внимателни през следващите седмици.

„Не ходете на оживени места. Не се срещайте с хора, които може да се окажат заразени. Ако се виждате с внуците си, нека това да става навън на открито, с маски. Трябва да преминем през тези две седмици, докато бъдете ваксинирани”, каза Бенет и добави, че рискът от инфекция след третата ваксинация намалява около шест пъти.

